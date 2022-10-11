日本重啟自由行｜羽田機場重現人潮 外國旅客︰美夢終於成真！不介意戴口罩(多圖)

2022日本開關自由行情況如何？今天(11日)是視日本為「家鄉」港人的大日子，皆因日本終於再次重新開放個人自由行，以及免除包括本港在內68個國家及地區的入境簽證！當地多個主要機場都重現人潮，旅客都直言等了很久，當地商家同樣興奮，有札幌手信店負責人直言疫情最壞期間幾乎哭出來，現在「終於可以笑返」。

有當地傳媒指，東京羽田機場今天入境者仍以商務客及日本國民為主，旅客只佔少數。從美國三藩市抵日探親，順道在千葉縣觀光的自由行旅客Corey Laroe表示，「過去一年斷斷續續的計劃行程，一直在等入境限制何時撤銷」，「對終於抵埗感興奮」。來自波蘭的商務客Pavel則說日本重新開關是個終於落實的「好主意」，其同事Magda說︰「難以相信要等那麼久！」以色列退休人士Adi Bromshtine則說，早於疫情前已計劃來日本，但「一直在等」，「長久以來的美夢終於成真」。

日本重啟自由行｜札幌手信店負責人︰終可再展歡顏！

目前赴日的遊客若完成接種疫苗，又或提供出發前3日的陰性檢測證明，便可免檢測免隔離入境，每天5萬人的入境人數上限周二亦已取消。日本民眾在室內、室外及公共交通系統上仍會戴口罩，而在少人的室外環境，當局則稱未必要戴。大部分商店仍然會在入口提供搓手液，餐廳座位仍見用膠板分隔，較早已「大解放」的歐美謹慎得多，但據報不少外國旅客並不介意。來自英國的38歲遊客Chris Irwin偕妻子第一次到日本旅行，「我們一直想來日本，現在感覺非常幸運」，他直言「我們期待在日本觀光的興奮，大過戴口罩的困擾，故沒有所謂」。

《日本時報》稱，觀乎今天的開關情況，日本旅遊業要回復至疫情前水平，還需多點時間。另有報道指，疫情前內地及本港佔訪日旅客37%，並佔旅遊總收入44%，不過，內地限制出境旅遊，加上回國還要「14+7」的檢疫措施，令內地旅客難以到訪。但重新開關已足以教日本商店、食肆、酒店鬆一口氣，北海道札幌有手信店收入在疫情期間曾大跌90%，負責人直言當時的慘況令全店上下都幾乎哭了，「如今終可再展歡顏。」