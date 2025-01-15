日本銀行職員監守自盜　4年半偷走約五千萬「黃金+現金」

日本三菱UFJ銀行位在東京的分行發生內部重大竊案！一名前行員因無力償還自身債務，竟利用職務之便，未經許可開啟客戶保險箱，竊取貴重金品，價值高達10多億日圓，受害者更多達60人。

客戶向銀行反映存放物品出現減少方揭女職員惡行 根據《共同社》與《日本電視台》報道，東京警視廳搜查2課昨（14）日以在三菱UFJ銀行東京分行，從保險箱偷走客戶的貴重物品、涉嫌盜竊為由，逮捕了原業務負責人、前銀行員工的46歲女性今村由香理。 警方指，今村涉嫌在去年9月前後，於練馬分行保險箱盜走2名男性客戶存放的價值約2.6億日圓（約1283萬元港幣）、約20公斤的金條。她的犯行在去年10月東窗事發，之所以會曝光是一名客戶向銀行反映稱，存放物品出現減少的情況。

女職員坦言在外匯交易和賽馬損失了約10億日元 今村在接受訊問時坦言，自己是因在外匯交易和賽馬方面損失了約10億日元（約4951萬元港幣），由於難以償還債務，因此動了歪念頭。 據悉，今村當時負責管理保險箱，並不當使用了分行保管的備用鑰匙，未經許可打開客戶的保險箱，竊取現金和其他客戶的資產。今村在盜竊金條後，前往東京都與千葉縣的7家典當行和收購店，將其換成高達1.7億日圓（約841萬元港幣）的現金，再將現金用於還債與投入外匯投資。