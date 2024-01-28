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國際
2024-01-28 16:45:02

日本銀行職員靠三大特徵識別有錢人　10億日圓是富豪最低門檻

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日本銀行職員曝靠三大特徵識別有錢人　10億日圓是富豪最低門檻

一般人印象中的有錢人，可能都是身穿名牌，開著名車，不過日本一名前銀行員工就透露，其實那些億萬富豪的穿搭，跟大家所想的有天壤之別。

吹噓資產的人連房產和保險都算進去

該名前行員在接受日媒採訪時提到，大家平時常在網上看到一些愛炫富的人，得意吹噓自己「有1億日圓的資產」，或是分享「我是如何炒股」經驗談，但實際在銀行上班後就會發現，那些吹噓資產的人，其實連房產和保險都算進去了，因此在銀行行員眼中，所謂的「有錢人」，是光計算現金和存款，就可以超過1億日圓（約528萬港元），而在大型銀行的眼中，認定客戶為「真正的富人」的標準，是「擁有10億日圓（約5,276萬港元）以上的金融資產」。

接着前行員透露，要分辨那些真正的有錢人，可以從以下三大點着手，首先，光看穿搭根本無法知道他們的財力有多雄厚，因為有錢人不會花錢尋找美感，比起金錢，他們更重視人脈跟人際關係，因此身上穿的常常並非名牌，而是「XX協會」的連帽衫，或是「XX組織」製造的錢包。

衣着樸素、座駕老舊

再來，許多有錢人不會受到潮流影響，每次有奢侈品推出新手袋、新衣服時，那些會拍照炫耀的，都不是真正的有錢人，比起花枝招展的衣服，他們更喜歡走樸素風，有一間上市公司的總裁就表示，他經常穿着「全身黑」，再和其他人自我介紹時，還會自嘲是「殯葬業承辦人」。

最後一點則是「代步工具」，名車也是同樣道理，很多開着全新進口車的，都只是想炫富，真正的有錢人開的都是極度老舊的日本國產車。

最後，該名前行員也指出，外界常認為，有錢人會因為銀行倒閉、資金周轉不靈等狀況陷入困境，但事實上，那只發生在電視劇中，現實社會是「沒有用錢解決不了的紛爭」，所以富人極少與銀行交惡，這樣未來出問題時，他們才可以迅速的將資產移轉到別間銀行，再拍拍屁股離去。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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