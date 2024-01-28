日本銀行職員靠三大特徵識別有錢人　10億日圓是富豪最低門檻

一般人印象中的有錢人，可能都是身穿名牌，開著名車，不過日本一名前銀行員工就透露，其實那些億萬富豪的穿搭，跟大家所想的有天壤之別。

吹噓資產的人連房產和保險都算進去

該名前行員在接受日媒採訪時提到，大家平時常在網上看到一些愛炫富的人，得意吹噓自己「有1億日圓的資產」，或是分享「我是如何炒股」經驗談，但實際在銀行上班後就會發現，那些吹噓資產的人，其實連房產和保險都算進去了，因此在銀行行員眼中，所謂的「有錢人」，是光計算現金和存款，就可以超過1億日圓（約528萬港元），而在大型銀行的眼中，認定客戶為「真正的富人」的標準，是「擁有10億日圓（約5,276萬港元）以上的金融資產」。

接着前行員透露，要分辨那些真正的有錢人，可以從以下三大點着手，首先，光看穿搭根本無法知道他們的財力有多雄厚，因為有錢人不會花錢尋找美感，比起金錢，他們更重視人脈跟人際關係，因此身上穿的常常並非名牌，而是「XX協會」的連帽衫，或是「XX組織」製造的錢包。