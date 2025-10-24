日本錯誤扣留非逾期居留外國人6日　社交平台廣傳虛假政府驅逐外國人訊息

日本東京的入境部門，錯誤將一名申請居留簽證的外國人扣留6日，在發現錯誤後已將受害人釋放。另外，在首相高市早苗上任後，社交平台充斥着有關於高市將設立驅逐外國人的部門，並已翻譯至英語有網上流傳。

日本媒體報道，東京出入國在留管理局早前錯誤扣留一名外國人6日。報道指，該名外國人在10月15日原本是到當局申請更改居留簽證，但被錯誤當成為逾期居留。直到10月20日，受害人家屬到辦公室了解簽證結果時，才發現有關錯誤。部門解釋，事件的原因是因為與有關部門的資訊分享不充份，導致無法確認變更簽證的申請是否進行中，部門指會加強合作，加上有關確認系統避免同類事件。