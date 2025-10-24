日本錯誤扣留非逾期居留外國人6日　社交平台廣傳虛假政府驅逐外國人訊息

日本東京的入境部門，錯誤將一名申請居留簽證的外國人扣留6日，在發現錯誤後已將受害人釋放。另外，在首相高市早苗上任後，社交平台充斥着有關於高市將設立驅逐外國人的部門，並已翻譯至英語有網上流傳。
日本媒體報道，東京出入國在留管理局早前錯誤扣留一名外國人6日。報道指，該名外國人在10月15日原本是到當局申請更改居留簽證，但被錯誤當成為逾期居留。直到10月20日，受害人家屬到辦公室了解簽證結果時，才發現有關錯誤。部門解釋，事件的原因是因為與有關部門的資訊分享不充份，導致無法確認變更簽證的申請是否進行中，部門指會加強合作，加上有關確認系統避免同類事件。
假消息翻譯成多國語言傳播
另外，日本媒體報道在首相高市早苗上任後，有大量假消息在社交平台上傳播，指高市早苗設置新的政府部門會大量驅逐外國人，並委任小野田紀美作為有關部門的大臣。有關消息是在小野田紀美被委任為經濟安保大臣以及內閣外國人秩序與推進共存社會擔當大臣而引發。小野田在周三（22日）的記者會上表示「對不遵守規定的人採取嚴厲措施」，但未有說驅逐。同時小野田指：「一部份的外國人犯罪及滋擾行為，還有對社會制度的不當使用，導致國民感到不安及不公平的情況。」
在社交平台上指高市早苗要大規模驅逐外國人的帖文最多有超過900萬人瀏覽，而且在Facebook更有消息稱「天皇頒發外國人驅逐計劃」，類似的假假消息據報已被翻譯成泰文、德文及西班牙文發布。