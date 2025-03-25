日本長崎縣和多都美神社禁遊客進入 因「外國人犯下極為嚴重且無法容忍的不敬行為」

日本長崎縣對馬市知名的和多都美神社，長期受到外國遊客騷擾之苦，本周日(23日)終於宣布禁止所有「非當地居民、非信徒進入神社範圍內」，也不准對神社建築物拍照、錄影和直播。 歷史逾千年的和多都美神社，有聳立海中的絕美鳥居，讓神社瀰漫著夢幻氛圍。神社在2020年1月曾公開表示禁止「外國人」進入而引發爭議，隨後撤回。 早已禁止南韓遊客進入 疫情過後遊客回流，因對馬市距離南韓僅約50公里，搭高速船約1小時30分就能抵達，促使當地成為南韓遊客的熱門景點。和多都美神社去年因為遊客亂拋煙頭、隨地吐痰，嘲笑又挑釁工作人員等行為，而與南韓遊客鬧得不愉快，去年6月在社交平台宣布「禁止南韓人進入」。

神社建築物一律禁止拍照、錄影和直播 現在，和多都美神社把禁止進入對象擴大到所有國家的遊客，表示從周日(3月23日)起，除了氏子(神社地緣關係居民)和崇敬者(信徒)之外，禁止其他人進入神社範圍內。此外，包括海中鳥居，神社的建築物和設施等，一律禁止拍照、錄影和直播。」



3月23日有外國人犯下不敬行為 神社明確表示，「包括國內外的巴士旅遊團在內，所有以觀光為目的的入場請求，一律不被接受。」為何下達禁令？神社表示，「在3月23日下午4時左右，有外國人犯下極為嚴重且無法容忍的不敬行為」，並表示神社「多次向市政府、觀光物產協會、長崎縣警察諮詢，但是(遊客滋擾)問題始終沒有解決。所有職員在忍受神域被踐踏的精神痛苦的同時，還頻繁遇到惡言相向和暴力對待，令我們感受到神社營運面臨危機。」

神社批評外來遊客破壞日本文化 神社強調，「外來遊客正在破壞日本人珍惜的場所、物品和人，無異於對日本文化的破壞。我們在表明遺憾的同時，堅決採取行動以維護神社和人們的心靈。」 哪些人可以進入？神社表示，「崇敬者指的是懷有尊敬和敬仰的心，真正來參拜的人。擁有這種心態的人可以自由前來參拜」，「相反，那些把神社當作主題公園，或只是為了拍照而來、不參拜的人，不是崇敬者。」

