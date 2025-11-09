日本長者無牌煮食河豚鍋　3人中毒頭暈及手腳麻痺

日本廣島市保健所7日發表一起因食用由「無證照人員」調理的河豚而發生食物中毒事件。經調查，有民眾在釣到河豚後，明明沒有處理河豚的證照竟私自料理還邀朋友一同品嚐，導致3名長者身體不適送醫。

先前釣獲後冷凍保存

根據日媒《TBS電視台》報道，當地時間7日下午2時左右，廣島市內一家醫院的醫生向保健所通報，指稱「有疑似因河豚而中毒的病患住院」。

保健所調查發現，該名住院患者於本月2日晚間，在友人家中食用了由兩名朋友料理的河豚大餐，包括含有河豚皮和骨頭的水炊鍋和雜炊。據悉，河豚的來源是患者友人先前釣獲後冷凍保存的。但負責料理河豚的兩人皆未持有處理河豚所需的「河豚處理者」證照。