日本長者續牌將增路試 等候時間將再延長

今早(11日)香港發生一宗涉及九旬司機的交通意外，引起對長者駕駛的關注。其實有關的議題在日本亦已討論多時，由本周五(13日)起，長者續牌時需要進行路試，而現時長者的續牌時間平均需要兩個半月，預計有關要求實施後，將令長者續牌時間再進一步延長。

目前日本國內75歲以上長者在續牌時，需要接受認知能力的檢查，以及進行講座課程，然而相關的人手不足，令到年長駕駛者續牌時間，平均要兩個半月。而在周五開始實施的《修正道路交通法》，要求駕駛者進行路試。

等候測試平均要73.8日

日本傳媒報道，一名80歲的駕駛者指，在致電各地的駕駛學校，都沒有認知能力測試的空位，而他的3年期駕駛執照，僅餘1個月就到期。根據日本警察廳的數字，直至2021年12月，接受長者駕駛講座課程及認知能力測試的等待時數，全國平均為73.8日，而預計在今年是戰後嬰兒潮的一代迎接75歲的時候，預算有關的時間將進一步增加。

另外，在周五開始將是《修正道路交通法》的實施，目的是為了避免長者駕駛事故繼續增加，而要求長者續牌時需要接受駕駛考試。有神奈川縣的警察指，要接受檢查的人數增加，但警察的人數則有限，令到警察廳方面難以快速處理。而據2020年的數字，神奈川縣的等待時間是全日本最長，達153.4日，而當地雖然在去年9月新增一個講座中心專為長者駕駛者提供服務，但去年的等待時間仍達88.7日。

根據數字，在至少7個縣長者等候接受續牌測試的日數仍超過100日，令當地的警察廳感到頭痛。而警察廳方面已建議，將認知能力檢查由3種改為2種，以及縮短有關的講座課堂的時間，以合理地加快應對速度。然而由於日本國內仍有很多地方的巴士以及鐵路系統不夠完善，部分偏遠鄉郊地區的長者，仍需要駕車代步。