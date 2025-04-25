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國際
2025-04-25 14:15:00

日本長野嚴重車禍片段曝光　全車4學生出外午膳身亡(有片)

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日本長野嚴重車禍片段曝光，全車4學生出外午膳身亡。(X)

日本長野嚴重車禍片段曝光，全車4學生出外午膳身亡。(X)

日本長野縣驚傳嚴重致命車禍，一輛私家車昨日(24)中午駛經飯田市天龍川的越堤道路，期間懷疑失控衝出路邊圍欄，直撼坡上的洩洪閘門，車內4名大專男學生經送醫搶救後，全數宣告不治。

綜合報道，該起車禍發生於當地時間24日中午12時許，一輛載有4名男子的私家車疑失控衝出道路，從飯田市天龍川沿岸的堤道上衝出車道墜落，撞上防水閘門，整架車被鷹架壓扁，車身嚴重損毀儼如廢鐵，車內4人無一生還，罹難者包括20歲司機、以及3名男乘客，年齡介乎19歲至20歲，死者均就讀飯田市的縣立職業訓練學校「飯田技術專門校」，專攻汽車維修技術。

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私家車衝出車道墜落，撞上防水閘門，整架車被鷹架壓扁，車身嚴重損毀儼如廢鐵，車內4人無一生還。(X) 私家車衝出車道墜落，撞上防水閘門，整架車被鷹架壓扁，車身嚴重損毀儼如廢鐵，車內4人無一生還。(X)

校方震驚4名學生上午還有上課

一名目擊者表示，他當時先是聽到疑似車輛加速的聲音，接著便傳來「咚！」一聲巨響，不久就看到消防車停在堤防上，「我走過去看，發現車子已經被壓扁。」校方透露，4名學生當日上午還有上課，詎料午休期間外出後竟發生憾事，為此感到相當震驚，希望警方早日釐清事故發生經過與肇事原因。經警方初步研判，認為駕駛操作失誤肇禍的可能性相當大，目前已展開調查。

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