日本長野嚴重車禍片段曝光　全車4學生出外午膳身亡(有片)

日本長野縣驚傳嚴重致命車禍，一輛私家車昨日(24日)中午駛經飯田市天龍川的越堤道路，期間懷疑失控衝出路邊圍欄，直撼坡上的洩洪閘門，車內4名大專男學生經送醫搶救後，全數宣告不治。

綜合報道，該起車禍發生於當地時間24日中午12時許，一輛載有4名男子的私家車疑失控衝出道路，從飯田市天龍川沿岸的堤道上衝出車道墜落，撞上防水閘門，整架車被鷹架壓扁，車身嚴重損毀儼如廢鐵，車內4人無一生還，罹難者包括20歲司機、以及3名男乘客，年齡介乎19歲至20歲，死者均就讀飯田市的縣立職業訓練學校「飯田技術專門校」，專攻汽車維修技術。