日本長野積雪引遊客與路牌打卡　卻因貼上大量貼紙造成困擾

日本早前因為寒流而發生暴雪，長野縣的滑雪勝地更一度出現3米厚積雪，令路面與路牌的距離收窄，吸引不少的遊客到場打卡拍照，然而還有些遊客在路牌上貼上貼紙，在越貼越多影響路牌的基本功能下，長野縣政府隨即也採取行動對應。

位於長野縣的野澤溫泉滑雪場外的縣道上，原本4.5米高的路牌，在3.6米厚的積雪下，變成伸手可以觸碰。自本月初就有不少的外國遊客到場拍照。不少遊客透露，他們都是因為在社交平台看到分享而前來拍照。然而根據當地媒體指，不少遊客打卡的同時，也向路牌貼上貼紙留念，結果當局計算後就有約170張貼紙貼在路牌及柱上。