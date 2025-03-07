日本長野積雪引遊客與路牌打卡　卻因貼上大量貼紙造成困擾

日本早前因為寒流而發生暴雪，長野縣的滑雪勝地更一度出現3米厚積雪，令路面與路牌的距離收窄，吸引不少的遊客到場打卡拍照，然而還有些遊客在路牌上貼上貼紙，在越貼越多影響路牌的基本功能下，長野縣政府隨即也採取行動對應。
位於長野縣的野澤溫泉滑雪場外的縣道上，原本4.5米高的路牌，在3.6米厚的積雪下，變成伸手可以觸碰。自本月初就有不少的外國遊客到場拍照。不少遊客透露，他們都是因為在社交平台看到分享而前來拍照。然而根據當地媒體指，不少遊客打卡的同時，也向路牌貼上貼紙留念，結果當局計算後就有約170張貼紙貼在路牌及柱上。
在附近的一間建築公司的職員表示：「大量的貼紙都是，都是在今年2月下旬開始貼上去，在貼上貼紙後，路牌的基本功能可能會受到損壞，情況令人擔憂。」而除了貼紙外，路牌也有被刮花的痕跡，估計是到場拍照的遊客，用滑雪杖等刺向路牌造成。居民也指，路牌貼滿貼紙也影響平日的交通。
長野縣政府在周二（4日）也留意到問題開始嚴重，用圍欄將路牌周圍圍起，並且在周三開始移除路牌上的貼紙。縣政府又指，塗污路牌的行為也有可能違反道路法例。建築公司就指，要更換一塊路牌大約要40萬日圓，他指拍照留念的行為還可，但是損害路牌就應要避免。而附近野澤溫泉的負責人也指，雖然高興有大量的旅客來訪，但還是希望遊客注意禮儀和規則。