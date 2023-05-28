日本長野縣槍擊案｜市議長之子認為「被說壞話」　12分鐘內連殺4人

日本長野縣25日發生一宗命案，疑犯青木政憲以刀、獵槍殺害4人，其中2名警察被槍殺殉職，警方用藍布蓋住事發警車。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

日本長野縣中野市25日發生一宗恐怖命案，31歲疑犯名叫青木政憲，為市議會議長青木正道之子。他在約12分鐘內以刀、獵槍殺害4人，其中包括2名警察。警方透露其行凶動機，可能源於他認為2名被殺害女性「說他壞話」，至於對警察開槍則是擔心自己會被殺。

綜合日媒報道，事件發生在25日下午，兩名女性死者分別是66歲的村上幸枝及70歲的竹內靖子，2人身上都有被刺的傷痕，警方研判遭疑犯持刀殺害。根據當地人表示，死者2人經常一同散步，當天有民眾報案稱在戶外看見一名男子持刀追殺一名女性。

31歲的疑犯青木政憲27日下午被移送檢方。（圖／NNN）