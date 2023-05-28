日本長野縣槍擊案｜市議長之子認為「被說壞話」　12分鐘內連殺4人

記者陳怡伶／綜合報道
日本長野縣中野市25日發生一宗恐怖命案，31歲疑犯名叫青木政憲，為市議會議長青木正道之子。他在約12分鐘內以刀、獵槍殺害4人，其中包括2名警察。警方透露其行凶動機，可能源於他認為2名被殺害女性「說他壞話」，至於對警察開槍則是擔心自己會被殺。
綜合日媒報道，事件發生在25日下午，兩名女性死者分別是66歲的村上幸枝及70歲的竹內靖子，2人身上都有被刺的傷痕，警方研判遭疑犯持刀殺害。根據當地人表示，死者2人經常一同散步，當天有民眾報案稱在戶外看見一名男子持刀追殺一名女性。
31歲的疑犯青木政憲27日下午被移送檢方。（圖／NNN）
殺警因「覺得自己會被槍殺」
當天下午4時37分左右，中野警察署接獲通報，46歲警部補玉井良樹及61歲巡查部長池內卓夫抵達現場，遭疑犯持槍攻擊死亡。由於警方一開始獲報是刀械攻擊事件，2名殉職員警都沒有穿防彈衣。
疑犯青木政憲被逮捕後，承認犯案，他向警方供述稱：「我認為受害女性說我的壞話，因此殺了她。我覺得自己會被槍殺，所以也殺了警察」。
報道稱，青木從縣公安委員會取得了總計4支槍的持有許可，包括霰彈槍和氣槍等。疑犯父親友人也說，曾經聽聞疑犯經常到靶場練習「飛碟射擊」，應是用慣槍械的人。
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