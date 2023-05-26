日本長野縣槍擊案4死1傷　槍手被捕證實為市議長長子(有片)

日本長野縣中野市發生開槍及持刀襲擊事件結束，襲擊者於當地清晨被捕，事件造成4人死亡，包括2名警員及2名女子，另有1人受傷。警方證實疑犯是中野市議會議長青木正道的兒子。

事發於長野縣中野市江部地區，一名身穿迷彩服、戴帽、太陽眼鏡及口罩的男子，周四(25日)下午約4時半先用刀刺死一名66歲女子，再向趕到現場的警車開槍，車上2名分別46歲和61歲的警員中槍後不治，另有一名男子在襲擊中受傷。疑犯隨後走入一棟建築物內與警察對峙，當局透過緊急廣播，呼籲居民不要外出。