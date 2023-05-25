日本長野縣男子持散彈槍與警對峙　1女子與2名警員死亡

日本長野縣今午（25日）發生槍擊事件，一名男子在中野市發射獵槍，造成包括2名警員及2名男女，共4人受傷。男子隨後走入一棟建築物內與警察對峙，當地警方呼籲居民注意以及不要外出。傳媒之後報道，其中1名女子與2名男警送院後證實死亡。

日本傳媒報道，在今午4時半警察接到報案，表示有1名30多歲的男子刺傷1名女子。在警察抵達現場之後，男子用獵槍發射。包括2名男警員以及另外1男1女受傷。男子傷及4人後逃走至一棟建築物內。媒體報道4名傷者當中有至少2人陷入昏迷。傷人的男子全身穿上迷彩服，戴上迷彩帽，同時有口罩及墨鏡。由於男子可能仍拎有槍械，故當地警方已呼籲居民不要外出。