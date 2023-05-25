日本長野縣男子持散彈槍與警對峙　1女子與2名警員死亡

日本長野縣今午（25日）發生槍擊事件，一名男子在中野市發射獵槍，造成包括2名警員及2名男女，共4人受傷。男子隨後走入一棟建築物內與警察對峙，當地警方呼籲居民注意以及不要外出。傳媒之後報道，其中1名女子與2名男警送院後證實死亡。
日本傳媒報道，在今午4時半警察接到報案，表示有1名30多歲的男子刺傷1名女子。在警察抵達現場之後，男子用獵槍發射。包括2名男警員以及另外1男1女受傷。男子傷及4人後逃走至一棟建築物內。媒體報道4名傷者當中有至少2人陷入昏迷。傷人的男子全身穿上迷彩服，戴上迷彩帽，同時有口罩及墨鏡。由於男子可能仍拎有槍械，故當地警方已呼籲居民不要外出。
報道指，事發現場位於長野電鐵長野線的信州中野站以西約1.5公里的地方，在沿路有不少住宅及食肆，附近還有消防局及幼稚園。
有在附近店舖工作的店員表示，已收到有關發生散彈槍的開槍事件，並呼籲不要外出。並聽到不時有警車及救護車的聲音。當地的消防部門就表示，據報一名在農地工作的女子被刺傷，當中1男1女分別送到中野市及長野市內的醫院救援，2人據報處於昏迷，其中1名40多歲女子送院後證實死亡，而之後2名受傷的警員亦已證實不治。目前男子有指仍在與警方在封鎖線內對峙，未知還有沒有人質遭到脅持。
25日午後4時半前、長野県中野市で男が猟銃のようなものを発砲するなどして警察官2人と男女2人のあわせて4人がけがをした事件で、このうち女性1人が死亡したということです。https://t.co/ancMtMJimy#nhk_video pic.twitter.com/HffyuAklRw— NHKニュース (@nhk_news) May 25, 2023