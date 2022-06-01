日本開關︱下周公布旅行團防疫指引　傳下月入境上限增至每日3萬(更新)

日本今日(1日)起放寬入境人數限制，由原本每日1萬人增至每日2萬人，而下星期五(10日)亦將會開放外國觀光旅行團入境。內閣官房長官松野博一在今日的例行記者會上就透露，將會在下星期二(7日)公布有關15個試驗性質旅行團的數據，以及從有關資料下，作出的有關防疫措施，作為重開旅行團入境的方向。日本傳媒就表示，政府計劃在下月再放寬至每日3萬人，甚至取消入境人數上限。

松野今早出席例行的記者會，被問到有關入境政策放寬的問題。松野表示，現時日本已經把入境政策調整至與G7國家相若，以有關疫情流入風險而採取檢疫方針，以及將每日入境人數倍增。他表示，將會按觀光廳安排的15個實驗性質旅行團的結束，制定出有關旅行團的入境政策，並會在下周二由首相岸田文雄公布。

松野指，在6月10日開放由當地導遊帶領的觀光客到訪，在正值日圓疫弱的環境下，相信會對經濟產生作用。至於被問到下一階段的時間及方向時，松野就表示，將會按照國內的感染狀況以及海外疫情流入的風險和世衞新型變異株風險等，再決定之後的放寬政策。

甚至可以取消入境上限

日本傳媒傍晚報道，政府可能計劃在下個月，再將每日的入境人數由2萬再增加至3萬，甚至可能觀望未來的感染狀況，甚至取得入境人數上限的措施。

日本今日全國新增的確診個案為22,768宗，當中東京都有2,415宗，比上星期三少1,514宗，已經連續19日較之前一星期下跌。而全國47個都道府縣個案數字都較上星期下跌，全國新增個案就較上星期少逾1萬宗，另外新增死亡個案36宗。