日本開關︱日揆確定6月10日恢復觀光客入境 港人入境免檢疫檢測 先接待旅團 (21:50更新)

21:52 更新︰香港獲列入低風險地區 入境毋須接受檢測或檢疫

香港人想相隔兩年多再到日本旅行，終於等到了！日本首相岸田文雄今日(26日)下午公布，將在6月10日起重新開關，開放予觀光客入境，首階段將會先接待有導遊帶領的旅行團，而入境人數將包括在下月增加的每日2萬人之內。重要一點是，確診比率較低、獲列入「藍色名單」的國家或地區，入境旅客無論有否針紙，入境後均不須接受檢測及檢疫，而根據日本外務省的公布，香港獲列入「藍色名單」內。但所有入境旅客，一律須提供起飛前72小時檢測陰性證明。

中港台列「藍色名單」入境毋須針紙

外務省把將國家或地區的感染風險，由高至低劃分成「紅」、「黃」及「藍」。中港台均獲列入「藍色名單」，代表只須提供起飛前72小時檢測陰性證明，無論有否針紙，入境後均不須接受檢測及檢疫。澳門則被列入中風險的「黃色名單」，要打齊3針才可免檢測檢疫，若「黃色名單」旅客沒有針紙，入境後就須接受檢測，並自行檢疫3日。

日本政府在星期一率先開放予美國、澳洲、泰國及新加坡，共15團50人的旅客入境，以測試重新接待旅客的能力以及對有關防疫政策作調整，而相關的旅行團目前都仍在日本。

北海道及沖繩將重開國際航線

岸田文雄在下午出席一個國際會議上的演講，正式宣布有關的消息，並確定開放入境日期為6月10日。岸田表示，對感染風險較低的地區及國家，容許有導遊帶領的旅行團入境，之後會分階段逐步撰大。岸田指，自由而活躍的人們交流是經濟及社會的基本，今後會按照感染情況，分階段擴大。而北海道的新千歲機場及沖繩的那霸機場，將會在下月中開始重新開放國際航班。日本政府早前宣布，下月起會提升入境人數至每日2萬人，有關旅客將計算在內。