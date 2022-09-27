日本開關︱泰國旅行社料第4季30萬人遊日　南韓航空公司加快復航

日本將在下月11日後將會大幅放寬入境限制，至接近疫情之前。除了香港人之外，鄰近的地區及國家亦有大量旅客準備。泰國的旅行社協會就預計，在今年第4季到訪日本的泰國遊客將有逾30萬人。而南韓方面，多間航空公司亦宣布復航多條前往日本的航線。

日本傳媒訪問泰國的旅行社協會，協會的副會長表示，預計在10至12月期間，會有逾30萬泰國遊客出訪日本。他指同時間泰國與日本的航班重開，加上近期日圓貶值，令泰國人對往日本旅遊的興趣大增，而他亦預計，前往日本的泰國旅行團亦在11至12月增加。廉航泰國Air Asia X目前由曼谷至東京已增至一星期7班，而前往大阪亦將會在10月2日起增至一星期4班，並計劃在明年1月1日加開往札幌的每周3班航班。

而泰國Air Asia亦將在10月12日開辦前往福岡航班。泰航亦在10月30日起，將來往東京成田機場增至每周14班航班，往東京羽田、名古屋及大阪亦增至每星期7班，同時往福岡及札幌亦會在12月1日重開。顯示泰國往來日本的需求回復。

南韓人似放棄抵制

同樣有很大需求，還有南韓。雖然南韓人曾表示要抵制而拒絕去日本旅遊，但疫情過後似乎抵制的計劃完了。南韓大韓航空今日（27日）宣布，在下月11日起，將從南韓仁川前往東京成田及大阪的航班，由目前每周7班增至14班，同時在14日復航仁川來往福岡航線，並在下月底增至每日營運。而釜山至成田亦會在下月13日增至每周7班。至於韓亞航空亦確定在下月底增加前往日本的航線，其他還有廉航的濟州航空及釜山航空，亦將復辦及增加往日本的班次。

南韓的旅行社就表示，在疫情前南韓發起杯葛日本貨運動，連帶日本旅遊的需求下跌。不過在日本旅遊解禁消息傳出後，旅行社自本月14日起，每日約有500人預訂日本旅遊，水平恢復至杯葛日本貨運動前。