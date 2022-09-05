日本開關︱航空公司稱新措施公布後　10月國際線機票預約增2.3倍

日本政府宣布在本周三(7日)起，放寬旅客入境限制後，航空公司表示在近日的國際線預約急增。其中在上月25至31日期間，預約10月往日本的機票就比上月11至18日增2.3倍。

日本傳媒報道，因應日本政府不再需要已完成三針疫苗的旅客提交核酸證明後，從日本出國的需求增加。日航的公關接受傳媒查詢時表示，目前出國仍需要在出發前接受核酸檢測，在取消之後對於日本的商務客來說就減少了風險。在8月24日政府公布有關措施之後，預約國際線航班的數字，與8月11至18日期間相比，在8月25至31日期間，預定9月的機票增1.6倍，而10月更有2.3倍。

有職員又向傳媒表示，以關西機場為據點的樂桃航空在8月28日重啟來往關西至首爾的航班，由以往佔7成是來自南韓的觀光客，而現時有8成為日本的女性客人。而來往東京羽田機場至首爾的航班，亦預計在10月底復航，航空公司職員相信機票預約會迅速回升。

航空公司指簽證仍是難題

另外由於入境旅客在周三起，不再需要由導遊接待，以及放寬旅行團至除了出入境的時間及住宿地點外，基本上沒有限制之後，日本觀光廳相信已回應旅客提高自由度的要求。而日航的公關就指，由於入境旅客目前仍需要申請簽證，故此在簽證方面的限制解除之前，前往日本的需求仍未能得到回復。

有大型旅行社就表示，在入境政策放寬之後，會吸引更多旅客以日本作為旅行地點，但他同時期望，縱使已解除導遊的限制，但仍期望盡快解禁自由行。