日本開關︱觀光廳更新指引容許自由行動　旅行社仍須承擔責任

日本政府日前宣布，將在下周三(7日)起，將每日入境人數上限再度上升至5萬人，同時入境旅行團不再需要當地導遊隨團。日本觀光廳在今日(2日)，更新對旅行社的指引，其中容許旅客在境內自由行動，但旅行社需要與旅客有聯繫的方法，並要為旅客承擔責任。

日本觀光廳更新對旅行社的指引，其中日本國內的旅行社，需要與旅客建立確實可以聯絡到的機制，並且需要在銷售服務時向旅客作出詳細的解釋並獲得同意。具體上，旅行社要在旅客入境後，聯絡有關的旅客，並告知有關日本境內的防疫措施，當中包括戴口罩等。並且需要在旅客出現不適以及檢測陽性的時候，能立即作出反應。有關的聯絡可以透過手機訊息、社交媒體等。

業界希望盡快開放自由行

日本國土交通大臣齊藤鐵夫表示，希望將日本的入境政策可與歐美等先進國家看齊。不過日本的旅遊業界就希望可以繼續放寬包括取消入境人數上限以及開放個人遊，即自由行。

日本東京都今日的確診人數為12,413人，比上周五少6,010宗個案，已連續12日錄得比之前一星期下跌。而過去7日的平均數為14,193，是上周的64.6%。都內的新冠病床使用率下跌0.5個百分點至46.9%，而重症病床使用率就上升0.3個百分點至29.8%。專家方面就表示，疫情已呈下跌的趨勢，只是感染數字仍處於高位。同時提醒鬧市的人流在近一星期回升，呼籲市民注意感染狀況。