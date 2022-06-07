日本開關︱重開旅行團觀光詳情公布　須購醫保及戴好口罩否則旅程結束

日本計劃在周五(10日)起，重新開放外國觀光旅客以旅行團方式重新入境。日本觀光廳今日(7日)公布有關旅行團的防疫指引。當中，旅客除了需要依照日本的方針佩戴口罩之外，更需要先購買個人醫療保險，而當中有人違反防疫規則，嚴重可引致全團立即中止行程。

為應對周五日本重新開放觀光旅客入境，觀光廳今日正式公布有關的指引。當中所有旅行團都需要有當地導遊負責，並需要承擔有關旅行團的責任，導遊在行程前需要選擇好指定並有徹底感染措施的觀光設施及食肆，而在行程中進行販賣，亦要戴好已消毒過的口罩，旅客亦要購買可支付醫療費用的醫療保險。另外，導遊方面需要在事前查詢，可以對應多種語言的醫療設施，在出現感染者的時候，需要立即送往醫療設施。

須記錄車上及食肆座席

另外，導遊亦需要記錄車上座位及食肆內的座席安排，讓有關機構可以即時確定密切接觸者的身分。而旅行團將不會限制旅客夜晚外出飲食以及購物等的自由行動，但旅客需要就有關行程作出報告。在出現感染者時，非密切接觸者亦可以繼續行程。不過是否密切接觸者可以由旅行社自行定義。觀光廳方面解釋，主要是因為在不同的地區，對密切接觸者都有不同定義。

觀光廳表示，已製作有關的圖片讓旅行社向旅客解釋有關的措施，而導遊若有不明白的地方，應以周圍以及國內的情況作出判斷。日本國土交通大臣齊藤鐵夫在記者會後指，相信旅行社理解有關的指引後，可以讓重開旅行團訪日更加順利，從而對未來擴大接受範圍有幫助。

日本將在周五重開觀光客入境，當中包括中國、香港、台灣、美國及南韓等共98個國家及地方將可以免檢疫入境，而日本目前維持每日接納2萬人入境。