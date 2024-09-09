日本關東再有雷雨　櫪木音樂節雷暴擊傷9名工作人員

日本關東地區的天氣在周日（8日）再度不穩，在群馬縣周日發出3次的大雨警告，而在鄰近的櫪木縣舉行的一場戶外音樂會，亦受到雷暴的影響，導致9名的職員受傷，當中有人更指腿部一度麻痺。
日本關東地區受到太平洋的不穩定天氣影響，在關東及甲信地區發表可能會出現雷雨天氣。在周日，在櫪木縣真岡市井頭公園舉行的一場音樂會，在舉行期間出現天氣變化並在周邊出現行雷及閃電，大會的公布隨即向現場呼籲參加者向安全地方避難。有參加音樂會的人士就表示，大約在當地時間的下午3時半，雨勢開始逐漸變大，並開始出現行雷。到下午4時20分，大會宣布演唱會中斷。
雷が慣れている栃木県民ではありますが、これは怖すぎ…真岡市で行われたベリテンライブ時の様子です。— たす@LifePlus (@life_plus9) September 8, 2024
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雷電疑打中帳篷旁邊一棵樹
有參與音樂會的人就表示，原本中午的時間天氣還是相當酷熱，還以為雨具用不上。據現場人士表示，在著名樂團Sambomaster的演出後，現場就已開始出現雷聲，大會的工作人員就呼籲參加者避免走近樹木，並表示已發出了雷電注意警告。隨後就聽到了3至4下非常接近的雷聲，而救護車之後也趕到會場。日本媒體表示，其中發生的雷電擊中一個安置當時在等待工作的清潔工帳篷旁邊的一棵樹，當中9人表示手腳有麻痺的狀況，而當中6人需要送往醫院治療，但沒有生命危險。
在櫪木縣的宇都宮市，周日因為突然的暴雨而出現道路的水浸。而在群馬縣，晚上連續發出3次破紀錄大雨的警告。當地的天氣指，在今日下午以後，東日本及東北地區的南部為主，會在局部地區的雷雨，並且可能會出現雷暴以及突如其來的強風，造成道路的水浸或是河水水位急升的情況。不過在西日本地區天氣相反，會繼續酷熱的天氣，而東海至西部地區會更酷熱，在九州的北部，更有基會出現9月最高的氣溫。
栃木県の野外音楽祭で怪我人 落雷が影響か— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) September 8, 2024
🎥 栃木県真岡市の野外音楽ライブ会場から警察、消防に9人のけが人が出たという通報が入った。現場では落雷があったという情報があることから、その影響とみられている。
🔸 けが人が出たのは「ベリテンライブ」の会場。… https://t.co/eNAlAXUrHe pic.twitter.com/lhNPqeZoWk