日本關東再有雷雨　櫪木音樂節雷暴擊傷9名工作人員

日本關東地區的天氣在周日（8日）再度不穩，在群馬縣周日發出3次的大雨警告，而在鄰近的櫪木縣舉行的一場戶外音樂會，亦受到雷暴的影響，導致9名的職員受傷，當中有人更指腿部一度麻痺。

日本關東地區受到太平洋的不穩定天氣影響，在關東及甲信地區發表可能會出現雷雨天氣。在周日，在櫪木縣真岡市井頭公園舉行的一場音樂會，在舉行期間出現天氣變化並在周邊出現行雷及閃電，大會的公布隨即向現場呼籲參加者向安全地方避難。有參加音樂會的人士就表示，大約在當地時間的下午3時半，雨勢開始逐漸變大，並開始出現行雷。到下午4時20分，大會宣布演唱會中斷。