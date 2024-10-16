日本關東再爆多宗入屋行劫　千葉母女遭綁劫橫濱老翁被發現死亡

日本關東地區在近月接連發生多宗集體入屋行劫，並綑綁年長受害人的事件。在今日（16日）亦先後在千葉縣及神奈川縣揭發同類的案件，當中在千葉的白井市一對母女被多人強闖入屋後綑綁，甚至被搶走汽車。而在神奈川的橫濱市，更有一名老翁被發現手腳綑綁後在家中死亡。日本警察懷疑兩案都與近期在關東一帶發生的連橫入屋行劫有關。

在今早上午5時，日本警方接到報案,表示在白井市一戶民居，被多名男子入屋，將屋內70多歲的母親及其40多歲的同居女兒綑綁，要脅她們講出財物的位置。母女二人在案中受傷，但沒有生命危險。警方透露，賊人是在周三凌晨3時半闖入住宅行劫。最後賊人將她們約值20萬日圓的財物，以及一輛車搶走，並分兩部車離去。