日本關東再爆多宗入屋行劫　千葉母女遭綁劫橫濱老翁被發現死亡

日本關東地區在近月接連發生多宗集體入屋行劫，並綑綁年長受害人的事件。在今日（16日）亦先後在千葉縣及神奈川縣揭發同類的案件，當中在千葉的白井市一對母女被多人強闖入屋後綑綁，甚至被搶走汽車。而在神奈川的橫濱市，更有一名老翁被發現手腳綑綁後在家中死亡。日本警察懷疑兩案都與近期在關東一帶發生的連橫入屋行劫有關。
在今早上午5時，日本警方接到報案,表示在白井市一戶民居，被多名男子入屋，將屋內70多歲的母親及其40多歲的同居女兒綑綁，要脅她們講出財物的位置。母女二人在案中受傷，但沒有生命危險。警方透露，賊人是在周三凌晨3時半闖入住宅行劫。最後賊人將她們約值20萬日圓的財物，以及一輛車搶走，並分兩部車離去。
在同一日，神奈川警方亦在上午9時半左右接到報案，稱在橫濱青葉區的一個住宅，大門旁邊的一隻窗自周二就一直打開，鄰居覺得有可疑就報警。警察到場，在住宅的內發現一名高齡男子倒臥在二樓，並在當場證實死亡。老翁的手腳都被綑綁，身體有被施以暴力痕跡，疑失血過多。警察在調查死者的身分，懷疑與關東近期的多宗入屋行劫有關。
疑與日本「暗黑兼職」有關
根據日本媒體的報道，自8月開始，關東地區就懷疑發生多宗與「暗黑兼職」有關的行劫事件。其中一宗的一名被捕人，透露自己是提供了身分證文件參與暗黑兼職，而被當中的負責人指示參與犯案。根據日本媒體指出，遇害的住宅有多個共通點，當中包括住戶都是長者，在屋內有現金，以及是單幢的住宅。