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國際
2024-02-05 16:20:36

日本關東大雪警報　東京鬧市料明早積雪

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東京銀座亦下大雪。(路透社)

東京銀座亦下大雪。(路透社)

日本關東地區，今午（5日）起開始下雪。當地已發出大雪警報，其中東京鬧市的23區，估計明早亦會有達5厘米厚的積雪，而日本兩間主要航空公司，已宣布有近90班航班停航。

日本媒體報道，受到南岸的低氣壓影響，日本關東及甲信地區出現下雪，並在今日下午向包括東京都在內的1都7縣發出大雪警報。東京都心地區在今日中午開始下雪，而富士山河口湖一帶已開始有約5厘米的積雪。當局指大雪的高峰時期可能在今日下午至入夜間出現，而且處於平野的地方也有可能出現大雪警報。當地預計在今晚，神奈川縣廣泛地區包括箱根及橫濱等都會持續出現大雪，並預計高峰時間將會是下班時段，並對下班的人士造成影響。

日本關東地區預料周二早上有積雪。(tenki.jp)

日本關東地區預料周二早上有積雪。(tenki.jp)

羽田機場近90班飛機取消

道路交通方面，來往東京及名古屋的東名高速公路，由東京至清水13個路段來回線封閉，公路管理公司已呼籲不必要就避免外出。而且如果需要使用公路，車輛應在車輪裝上防滑鏈。鐵路方面，JR東日本宣布在下午起從新宿車站及東京車站，開往山梨縣及長野縣的「甲斐號」及「梓號」特急列車停駛。而即使是在首都圈行走的鐵路，也有可能出現延誤或時暫時停駛的情況，呼籲乘客要留意交通情況。航空交通方面，羽田機場的航班大受影響，當中日本航空有55班航班，而全日空亦有34班航班被取消。

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當局又預計，明早（6日）東京北部山區以至箱根會有20厘米以上的積雪，而東京23區亦有5厘米厚積雪，呼籲居民小心電線被積雪壓毀以及因為路面結冰而造成意外。

新宿歌舞伎町下雪。(X) 東京秋葉原下雪。(X) 下雪的上野車站。(X)
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