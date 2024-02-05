日本關東大雪警報　東京鬧市料明早積雪

日本關東地區，今午（5日）起開始下雪。當地已發出大雪警報，其中東京鬧市的23區，估計明早亦會有達5厘米厚的積雪，而日本兩間主要航空公司，已宣布有近90班航班停航。

日本媒體報道，受到南岸的低氣壓影響，日本關東及甲信地區出現下雪，並在今日下午向包括東京都在內的1都7縣發出大雪警報。東京都心地區在今日中午開始下雪，而富士山河口湖一帶已開始有約5厘米的積雪。當局指大雪的高峰時期可能在今日下午至入夜間出現，而且處於平野的地方也有可能出現大雪警報。當地預計在今晚，神奈川縣廣泛地區包括箱根及橫濱等都會持續出現大雪，並預計高峰時間將會是下班時段，並對下班的人士造成影響。