日本關東清晨天降火球閃綠光 疑隕石墜落(有片)

日本關東等廣泛地區周一(15日)清晨有民眾看到巨大火球從天而降，並聽到爆炸聲，研判可能是隕石墜落。

日本放送協會(NHK)報道，神奈川縣平塚市博物館的天文研究員藤井大地在社交平台「X」發文，稱他在平塚市住所以及靜岡縣富士市設置的攝影機，於15日清晨6時55分36秒觀測到巨大火球從天空劃過。

從他發布的3段影片可見，天空出現一團帶著綠光的明亮火球，其中一段影片在6時59分39秒，即火球劃過天空後約4分鐘，一聲「轟隆」的爆炸聲響起。