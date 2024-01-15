熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-15 12:37:22

日本關東清晨天降火球閃綠光 疑隕石墜落(有片)

分享：
天文研究員觀測到綠色火球清晨劃過天空。(互聯網)

天文研究員觀測到綠色火球清晨劃過天空。(互聯網)

日本關東等廣泛地區周一(15)清晨有民眾看到巨大火球從天而降，並聽到爆炸聲，研判可能是隕石墜落。

日本放送協會(NHK)報道，神奈川縣平塚市博物館的天文研究員藤井大地在社交平台「X」發文，稱他在平塚市住所以及靜岡縣富士市設置的攝影機，於15日清晨65536秒觀測到巨大火球從天空劃過。

從他發布的3段影片可見，天空出現一團帶著綠光的明亮火球，其中一段影片在65939秒，即火球劃過天空後約4分鐘，一聲「轟隆」的爆炸聲響起。

綠光劃破天際。(互聯網) 綠光劃破天際。(互聯網) 天文研究員藤井大地發布的綠光圖像。(互聯網) 天文研究員藤井大地發布的軌跡合成圖像。(互聯網) 天文研究員藤井大地發布的軌跡合成圖像。(互聯網)

研究員：光芒令人吃驚

差不多同一時間，以關東為主的地區，也有網友相繼發文表示看到像是火球的物體，以及聽到爆炸聲。

藤井大地表示，看到火球劃過變色的天空令他驚訝，這種亮度相當罕見，可能是隕石墜落。他根據所得的觀測數據，計算出火球軌跡並製作合成圖像，研判可能從神奈川縣上空往長野縣方向移動。

根據氣象部門解釋，除了一般流星之外，塵埃或碎石塊等體積愈大的流星體與大氣層摩擦燃燒產生的光芒愈亮，會出現如火球般的紅色光芒，停留在空中的時間也比較長。

Ad Block

 

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受