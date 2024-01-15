日本關東清晨天降火球閃綠光 疑隕石墜落(有片)

日本關東等廣泛地區周一(15日)清晨有民眾看到巨大火球從天而降，並聽到爆炸聲，研判可能是隕石墜落。
日本放送協會(NHK)報道，神奈川縣平塚市博物館的天文研究員藤井大地在社交平台「X」發文，稱他在平塚市住所以及靜岡縣富士市設置的攝影機，於15日清晨6時55分36秒觀測到巨大火球從天空劃過。
從他發布的3段影片可見，天空出現一團帶著綠光的明亮火球，其中一段影片在6時59分39秒，即火球劃過天空後約4分鐘，一聲「轟隆」的爆炸聲響起。
研究員：光芒令人吃驚
差不多同一時間，以關東為主的地區，也有網友相繼發文表示看到像是火球的物體，以及聽到爆炸聲。
藤井大地表示，看到火球劃過變色的天空令他驚訝，這種亮度相當罕見，可能是隕石墜落。他根據所得的觀測數據，計算出火球軌跡並製作合成圖像，研判可能從神奈川縣上空往長野縣方向移動。
根據氣象部門解釋，除了一般流星之外，塵埃或碎石塊等體積愈大的流星體與大氣層摩擦燃燒產生的光芒愈亮，會出現如火球般的紅色光芒，停留在空中的時間也比較長。
さきほど大火球が流れました！2024年1月15日6時55分36秒に流れた大火球を、富士から北の高い空に向けたカメラで捉えた様子です。数分後に爆発音が聞こえた地域があったようで、隕石落下の可能性があります。 pic.twitter.com/6DL7h3Kybm— 藤井大地 (@dfuji1) January 14, 2024
2024年1月15日6時55分36秒に流れた大火球の、比較明合成画像と対地軌道、日心軌道です。対地速度42.4km/s、突入角23.3度で落下し、相模湾沖から長野県上空にかけて流れました。google earthの図は、黄色い線が流星の通り道で、それを地上に投影したのが白い線です。散在流星の火球でした。 pic.twitter.com/DizP7DDYgV— 藤井大地 (@dfuji1) January 14, 2024