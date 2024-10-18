日本關東連橫盜竊案拘1人至少涉3案　主腦被指用通訊軟件「Signal」聯繫

日本關東地區，在周三（16日）接連爆出兩宗的入屋行劫案，當中更造成一名老翁的死亡後。周四又在千葉縣發生另一宗劫案，並拘捕一名涉及綁架事主的26歲男子。而在今日（18日）的凌晨，一名的20歲青年在神奈川縣向警方自首，承認涉及千葉的案件。日本首都圈1都3縣，為近期當地連續發生的多宗入屋行劫案組成聯合調查組調查當中的關連。

在周三千葉縣的白井市及神奈川縣的橫濱市，先後揭發兩宗的懷疑入屋行劫案後。在周四晚，千葉縣的市川市又有一戶住宅被人打破窗戶後入屋行劫，並偷走了現金及住戶的汽車，同時亦將住宅的50多歲女性綁走，但附近的閉路電視拍到3名疑兇搶走汽車的畫面。警察之後在周四晚於琦玉縣川越市的酒店發現被擄走的女事主，並將同行的26歲男子的藤井柊。到今日凌晨，再多一名20多歲青年在神奈川縣向警察自首，表示自己與市川市的案件有關。