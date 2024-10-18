日本關東連橫盜竊案拘1人至少涉3案　主腦被指用通訊軟件「Signal」聯繫

日本關東地區，在周三（16日）接連爆出兩宗的入屋行劫案，當中更造成一名老翁的死亡後。周四又在千葉縣發生另一宗劫案，並拘捕一名涉及綁架事主的26歲男子。而在今日（18日）的凌晨，一名的20歲青年在神奈川縣向警方自首，承認涉及千葉的案件。日本首都圈1都3縣，為近期當地連續發生的多宗入屋行劫案組成聯合調查組調查當中的關連。
在周三千葉縣的白井市及神奈川縣的橫濱市，先後揭發兩宗的懷疑入屋行劫案後。在周四晚，千葉縣的市川市又有一戶住宅被人打破窗戶後入屋行劫，並偷走了現金及住戶的汽車，同時亦將住宅的50多歲女性綁走，但附近的閉路電視拍到3名疑兇搶走汽車的畫面。警察之後在周四晚於琦玉縣川越市的酒店發現被擄走的女事主，並將同行的26歲男子的藤井柊。到今日凌晨，再多一名20多歲青年在神奈川縣向警察自首，表示自己與市川市的案件有關。
在經調查後，被捕的藤井柊向警察表示，自己只是收取10萬日圓（約5,175.1港元）的報酬，擔當負責看管的角色。然而日本警方之後對其指摸進行比對，揭發藤井的指模有出現在橫濱一名老翁在家中死亡的案件的現場，以及與本月9日在千葉船橋市的另一宗盜竊案現場。而受害人的女性，懷疑是在家中曾被人用錘子襲擊。日本警方目前仍在調查藤井以及今早自首的男子，是否涉及近期的其他入屋行劫案件。
9案合共拘29名犯罪者
由於近月關東地區的多宗入屋行劫都懷疑與「暗黑兼職」有關，日本警視廳連同東京都、神奈川縣、琦玉縣及千葉縣的警察組成共同調查小組，調查近期的事件。報道指，在連串的案件中，集團的主使人物都是使用隱密性高的通訊軟件「Signal」與犯案者進行聯繫，而警方亦表示已經鎖定部份屬於指令者的帳號。而其中涉及的帳號有多達30個以上，調查小組仍調查這些帳號會否由同一個指主腦操控。
自今年8月底起，在有關關東的4個地方中，已發生14宗類似的入屋行劫，其中在周三的一宗一名老翁死亡，而周四再有女事主遭綁走。日本警方擔心事態進一步惡化，故此也將提升有關調查組的資源，加入調查網絡欺詐以及有組織犯罪部門的人手協助。而警視廳表示，目前已有9宗案件拘捕了29名負責犯案的人士。而除了首都圈之外，在北海道的札幌市以及櫪木縣都有發生類似的案件，目前仍未排除當中的闔連。