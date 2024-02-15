日本關東「春一番」較去年提早14日 這是甚麼天氣現象？

日本氣象廳宣布，關東地區周四(15日)吹起春天從南方吹來的第一陣強風(春一番)，公告時間比去年早了14天，而去年關東地區的春一番是在3月1日。

受到低氣壓影響，東京周四氣溫上升，當地時間上午11時左右升至攝氏20度，截至下午1時，最高氣溫更達到21.1度。但預料關東地區周五(16日)將轉吹北風，氣溫稍為下降，市中心最高氣溫料為16度。

春一番的定義

「春一番」是指在除了北日本、甲信和沖繩以外的日本地區，在2月至3月中旬的立春與春分之間，每年第一次從南方吹來的強風。春一番的起風日，氣溫會短暫上升，隔天又會下降。