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國際
2024-02-15 16:36:27

日本關東「春一番」較去年提早14日 這是甚麼天氣現象？

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日本關東地區周四吹起春天從南方吹來的第一陣強風(春一番)。圖為東京民眾周三在繁忙時間出勤。(美聯社)

日本關東地區周四吹起春天從南方吹來的第一陣強風(春一番)。圖為東京民眾周三在繁忙時間出勤。(美聯社)

日本氣象廳宣布，關東地區周四(15)吹起春天從南方吹來的第一陣強風(春一番)，公告時間比去年早了14天，而去年關東地區的春一番是在31日。

受到低氣壓影響，東京周四氣溫上升，當地時間上午11時左右升至攝氏20度，截至下午1時，最高氣溫更達到21.1度。但預料關東地區周五(16)將轉吹北風，氣溫稍為下降，市中心最高氣溫料為16度。

春一番的定義

「春一番」是指在除了北日本、甲信和沖繩以外的日本地區，在2月至3月中旬的立春與春分之間，每年第一次從南方吹來的強風。春一番的起風日，氣溫會短暫上升，隔天又會下降。

關東「春一番」的認定條件，包括要發生在立春到春分之間，是從南方吹向日本海的低氣壓，但在具體風速上各區域不同，東京是平均風速每秒8米以上。此外，還包括發生當天的氣溫上升等。

「春一番」發表地區包括九州南部、九州北部、四國、本州中部地區、近畿、東海、關東、北陸等8個地區。如果沒有達到條件，有些地區不會發表當年「春一番」時間。

關東地區周四吹起春天從南方吹來的春一番，其中上野的旗幟在和風中飄揚。(互聯網) 關東地區周四吹起春天從南方吹來的春一番，其中上野一名女士被吹起秀髮。(互聯網) 關東地區周四吹起春天從南方吹來的春一番，上野有女士被吹起秀髮。(互聯網) 關東地區周四吹起春天從南方吹來的春一番，天氣溫暖。(互聯網) 日本女團Candies演唱的歌曲「春一番」早年爆紅。(互聯網)

氣象廳公布春一番的由來

氣象廳之所以開始公布「春一番」的時間，是因為女團Candies演唱的歌曲「春一番」爆紅，1976年還以此曲登上紅白歌唱大賽。在此之後，氣象廳收到大量有關「春一番」的詢問，於是決定公布「春一番」的定義，並在每年公布其時間，這樣因為一首歌曲而改變了氣象廳的工作。

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