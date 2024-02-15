日本關東「春一番」較去年提早14日 這是甚麼天氣現象？

日本氣象廳宣布，關東地區周四(15日)吹起春天從南方吹來的第一陣強風(春一番)，公告時間比去年早了14天，而去年關東地區的春一番是在3月1日。
受到低氣壓影響，東京周四氣溫上升，當地時間上午11時左右升至攝氏20度，截至下午1時，最高氣溫更達到21.1度。但預料關東地區周五(16日)將轉吹北風，氣溫稍為下降，市中心最高氣溫料為16度。
春一番的定義
「春一番」是指在除了北日本、甲信和沖繩以外的日本地區，在2月至3月中旬的立春與春分之間，每年第一次從南方吹來的強風。春一番的起風日，氣溫會短暫上升，隔天又會下降。
關東「春一番」的認定條件，包括要發生在立春到春分之間，是從南方吹向日本海的低氣壓，但在具體風速上各區域不同，東京是平均風速每秒8米以上。此外，還包括發生當天的氣溫上升等。
「春一番」發表地區包括九州南部、九州北部、四國、本州中部地區、近畿、東海、關東、北陸等8個地區。如果沒有達到條件，有些地區不會發表當年「春一番」時間。
氣象廳公布春一番的由來
氣象廳之所以開始公布「春一番」的時間，是因為女團Candies演唱的歌曲「春一番」爆紅，1976年還以此曲登上紅白歌唱大賽。在此之後，氣象廳收到大量有關「春一番」的詢問，於是決定公布「春一番」的定義，並在每年公布其時間，這樣因為一首歌曲而改變了氣象廳的工作。