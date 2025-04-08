日本關西世博儲備三日物資防地震　政府促提早開門免擠擁

日本大阪關西世界博覽會將在下星期開幕，在日本今年可能發生大地震的傳言下，當局表示已在籌集3日的物資以備災害來臨。而在早前的試行營運之中，因為不少人入場需要排長龍，故大阪府知事吉村洋文已提出大會將開幕日的開門時間提早至早上9時。

大阪世博會的會場位於大阪灣的人工島夢洲之上，連接島上只有橋樑、隧道及地鐵3條路線，萬一發生大地震，人工島有可能出現被孤立狀況。根據在上月日本政府公布，有關南海海槽地震下，夢洲所在的大阪此花區將感受震度6級的震動，同時大阪估計在夢洲對開海域會有達最高5.4米的海嘯，然而因為會場比海平面高11米，相信只會在人工島邊沿發生水浸。日本媒體的報道，世博會的主辦方已經預計，在災難發生，連接人工島的大橋等3條路線被中斷之下，預計參觀者可能要被困島上約72小時，故已經開始籌集足夠在島上3日使用的物資。