日本關西世博儲備三日物資防地震　政府促提早開門免擠擁

日本大阪關西世界博覽會將在下星期開幕，在日本今年可能發生大地震的傳言下，當局表示已在籌集3日的物資以備災害來臨。而在早前的試行營運之中，因為不少人入場需要排長龍，故大阪府知事吉村洋文已提出大會將開幕日的開門時間提早至早上9時。
大阪世博會的會場位於大阪灣的人工島夢洲之上，連接島上只有橋樑、隧道及地鐵3條路線，萬一發生大地震，人工島有可能出現被孤立狀況。根據在上月日本政府公布，有關南海海槽地震下，夢洲所在的大阪此花區將感受震度6級的震動，同時大阪估計在夢洲對開海域會有達最高5.4米的海嘯，然而因為會場比海平面高11米，相信只會在人工島邊沿發生水浸。日本媒體的報道，世博會的主辦方已經預計，在災難發生，連接人工島的大橋等3條路線被中斷之下，預計參觀者可能要被困島上約72小時，故已經開始籌集足夠在島上3日使用的物資。
提醒禁止帶樽裝及罐裝入場
另外，大阪市在上周五至日（4至6日）為開幕而進行演習，免費招待9.7萬大阪市市民入場。有關演習採用了與展覽相同的時間，並會進行入場前的安檢等，當中出現人群在入場出現擠擁的情況。而大阪世博會將在下周日（13日）開幕，預計會有14萬人次入場。大阪府知事吉村洋文表示，考慮在開幕日提早開門。而主辦當局已表示他們會從演習中發現的問題進行檢討，並承認提早開門是他們的考慮之一。
吉村又指，當局應該在事前提醒入場人士，不能帶膠樽及罐裝飲品入場，同時向入場人士派發有關會場內廁所及飲水處的位置。大會又透露，他們已知道大阪府自己開設的展館出現電力不足的問題，已經開始採取對策，確保在開幕後做足準備。至於有關於在周日於會場驗出沼氣含量高，有爆發可能性的問題。吉村表示沼氣相對於一般空氣為輕，故可以透過自然的排氣解決有關問題，並會做足措施來避免安全性的問題。