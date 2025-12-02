日本關西機場披露12月第二周中國航班減34%

踏入12月旅遊旺季，日本關西機場財務報告披露，受中國民眾避免赴日的影響，來往關西機場與中國的12月第二周航班數量較預期減少約34%，相信情況將持續。包括旅遊熱點大阪在內的關西地區依賴旅遊業，中國遊客減少勢影響消費收益。日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係惡劣，中國外交部發言人林劍昨敦促日方嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。

日本傳媒報道，經營日本關西、大阪(伊丹)和神戶3個機場的關西機場公司社長山谷佳之昨在披露財報的說明會上透露，關西機場冬天航季的中國航班原定每周525班，但12月第二周將減少到348班，減幅約34%；預計明年1月起航班平均減少約28%。山谷表示：「今後的情況不太明朗，希望能夠盡快恢復。」他又指未知農曆春節的影響有多大。《日本經濟新聞》稱，關西地區消費高度依賴外國旅客。據估計，10月大阪府的外國遊客人數達破紀錄156.3萬人次，較去年同期增加18%，而中國遊客佔總遊客量24%。