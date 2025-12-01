日本關西機場證往來中國航班削減三分一　名古屋少兩成

在中日關係仍然緊張之際，營運大阪關西國際機場、大阪伊丹機場及神戶機場的關西機場今日（1日）透露，今個月被削減往來中國及大阪的航班佔當中的三分之一。至於名古屋的中部機場亦表示，他們取消了2成往中國的航班。另外日本內閣官房長官木原稔被問到中國《環球時報》指沖繩是日本強行吞併言論是，稱沖繩毫無疑問是日本的領土，故不予置評。

關西機場公司公布，因應今年舉辦的大阪關西世界博覽會，故此在今年4至9月，旗下3個機場的旅客達到2,753萬人次，是有史以來最高使用率的上半個財年。至於就國際航線方面，上半年的國際旅客達1,386萬人次，亦是有史以來最高，比去年同期也上升16%。然而當中中國旅客佔外國旅客數字超過四分之一，受到高市早苗言論影響，中國方面呼籲國民避免前往日本，航空公司削減往來的航班。在本月原定每星期525班航班，現在僅餘348班，約佔當中的三分之二。