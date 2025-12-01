日本關西機場證往來中國航班削減三分一　名古屋少兩成

在中日關係仍然緊張之際，營運大阪關西國際機場、大阪伊丹機場及神戶機場的關西機場今日（1日）透露，今個月被削減往來中國及大阪的航班佔當中的三分之一。至於名古屋的中部機場亦表示，他們取消了2成往中國的航班。另外日本內閣官房長官木原稔被問到中國《環球時報》指沖繩是日本強行吞併言論是，稱沖繩毫無疑問是日本的領土，故不予置評。
關西機場公司公布，因應今年舉辦的大阪關西世界博覽會，故此在今年4至9月，旗下3個機場的旅客達到2,753萬人次，是有史以來最高使用率的上半個財年。至於就國際航線方面，上半年的國際旅客達1,386萬人次，亦是有史以來最高，比去年同期也上升16%。然而當中中國旅客佔外國旅客數字超過四分之一，受到高市早苗言論影響，中國方面呼籲國民避免前往日本，航空公司削減往來的航班。在本月原定每星期525班航班，現在僅餘348班，約佔當中的三分之二。
關西機場的社長山谷佳之在業績發布中表示：「對於航班削減，我們沒有覺得悲觀，而是希望能看成為歡迎其他航線加入的機會。過去，中國的航班減少以後，都實現了回復，因此我相信回復的空間仍然很大。」至於名古屋的中部機場也公布航班的編排，從該機場前往中國的航班，在11月有9個城市，每星期71班航班，至今個月削減至6個城市每星期56班，減幅2成。當中包括上海航空每星期7班減至5班，青島航空由每星期4班減至2班，5條航線合共15班被削減。中部機場的營運表示，已收到相關航空公司的解釋，稱是因為需求減少。
外交部與在華日企保持溝通
另外，內閣官房長官木原稔今日在記者會上被問到內地《環球時報》指是日本明治政府在1879年強行告併琉球建立沖繩縣的指控，木原回應指：「沒有回應的必要。沖繩作為日本的領土是毋庸置疑的。」他指政府沒有必要為毫無根據的主張作出回應。日本媒體又報道，在日本外務省官員與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面後，劉在之後訪問在大連設廠的日本大型企業工場，報道指日本企業稱劉的態度沒有特別強硬，並表示會與日企保持溝通以及支持他們在當地的事業發展。」