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國際
2023-11-06 14:21:46

日本阪神虎相隔38年再贏冠軍　共37人道頓堀跳河

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大阪警察在道頓堀戎橋上以人牆戒備。(新聞截圖)

大阪警察在道頓堀戎橋上以人牆戒備。(新聞截圖)

日本職業棒球系列賽的總決賽，在周日（5日）進行了第7場，也是最後的決勝戰。結果阪神虎以7:1的分數，擊敗同是大阪球隊的歐力士野牛，是球隊38年後再次成為「日本一」，亦讓大阪球迷繼早前贏下聯盟冠軍後，再次到大阪名勝的道頓堀川跳河。大阪警方今日（6日）公布，在周日晚就有37人跳河。

跳道頓堀川已是大阪無論是足球還是棒球迷的「傳統」，雖然大阪警方在過去一直有呼籲，並在阪神虎準備贏得冠軍前已於道頓堀進行部署，但最終依然無阻球迷的熱情。大阪警方表示，在周日晚已安排了1,300警力，在大阪南區進行戒備，更在道頓堀的戎橋上排出人牆，阻止任何人接近橋邊。不過在戎橋與太左衛門橋之間的河畔，還是讓球迷可以聚集，並且不少人從此跳河。

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雖然在賽前還未知道是歐力士還是阪神獲勝，但大批球迷已經開始在道頓堀聚集，有人更裝扮成「肯德基爺爺」，這是源於1985年阪神贏得聯盟冠軍後，有人將道頓堀的肯德基分店外的「肯德基爺爺」拋下河，導致球隊受到多年無法奪冠的魔咒，而有關的雕像在2009年在水底被尋回。亦有女子穿上泳衣，在旁人的鼓勵下跳河。

大腸桿菌含量仍高

其實在賽前，日本傳媒已指出，雖然道頓堀川的水質已經有所改善，並在去年發現瀕臨絕種的日本鰻魚在河內出現。然而水質的污染仍然存在。在今年8月的檢查，在道頓堀川的水中，每100毫升仍然有1,000個大腸桿菌，根據香港環保署的資料，海水的大腸桿菌含量應該不超過180個。大阪警方今日公布，截至今日凌晨12時30分，共有37人跳入道頓堀川。

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有人扮成河童。(X) 有人扮成河童。(X) 穿上泳衣的女生在跳河。(影片截圖)
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