日本阪神虎相隔38年再贏冠軍　共37人道頓堀跳河

日本職業棒球系列賽的總決賽，在周日（5日）進行了第7場，也是最後的決勝戰。結果阪神虎以7:1的分數，擊敗同是大阪球隊的歐力士野牛，是球隊38年後再次成為「日本一」，亦讓大阪球迷繼早前贏下聯盟冠軍後，再次到大阪名勝的道頓堀川跳河。大阪警方今日（6日）公布，在周日晚就有37人跳河。

跳道頓堀川已是大阪無論是足球還是棒球迷的「傳統」，雖然大阪警方在過去一直有呼籲，並在阪神虎準備贏得冠軍前已於道頓堀進行部署，但最終依然無阻球迷的熱情。大阪警方表示，在周日晚已安排了1,300警力，在大阪南區進行戒備，更在道頓堀的戎橋上排出人牆，阻止任何人接近橋邊。不過在戎橋與太左衛門橋之間的河畔，還是讓球迷可以聚集，並且不少人從此跳河。