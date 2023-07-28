日本防衛白皮書關注中俄合作　中國提出抗議

日本防衛省今日公布新一年的防衛白皮書，這是日本修訂「安保三文書」後的首份國防白皮書。文件除了提到國防戰略中有關反擊能力的解釋之外。在有關國民保護之中，要求在有關北韓發射導彈或是在台海出現衝突時，有系統地設置安全措施的必要。

日本防衛省今日（28日）向內閣報告新一年的防衛白皮書。其中在白皮書提到有關中俄合作的關注，同時指出中國到2035年，可能會達到1,500枚核彈頭。中國外交部發言人毛寧在今日的記者會上提出指責，批評日方是對中國的防衛行動作出中傷，而南韓方面亦提出抗議，要求刪除有關兩國有領土爭議的竹島內容。

指責中俄海上軍事威嚇

在文件中又提中國在不透明的情況下，增加國防費用，並急速加強及強化軍力，同時又指出，台海的軍事狀況，正朝對中國有利的方向傾斜，並需要作出警戒，又去年8月解放軍在台海周邊的軍事演習，很可能是準備入侵的一部份。報告又指中國在2035年將可能擁有1,500枚核彈頭。報告提到，中國與俄羅斯近年的軍事合作增加，同時指責中俄的海軍在日本周邊的頻繁演練，可能是要向日本展示武力。

在報告中又特別提到，烏克蘭之所以遭到入侵，是因為威懾能力不足。因此需要以「建設針對對手能力的防衛能力」，報告又指針對導彈攻擊的防衛網越來越困難，因此有必要擁有可針對對方基地發動攻擊的能力。

中國方面，外交部發言人毛寧在記者會上就有關的白皮書提出反對，認為是對中國國防活動的中傷，對日本提出抗議。另外南韓的外交部亦對文件表示不滿，原因是當提到日韓有領土爭議的竹島是日本領土的主張，南韓當局已向日本駐韓大使個提出交涉，指「強烈抗議有關領土的無理主張」。