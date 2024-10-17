日本雞場爆今季首宗禽流感疫情 創最早紀錄 北海道撲殺1.9萬隻雞

日本北海道政府周四(17日)宣布，厚真町一個肉雞養殖場驗出禽流感病毒，已開始撲殺約1.9萬隻雞。這是日本養雞場今季首宗禽流感案例，確認疫情時間超過之前最早的2022年10月28日。 禽流感｜約120隻雞染疫死亡 日本放送協會(NHK)等媒體報道，北海道政府表示，周三發現該養殖場約120隻雞死亡，周四經基因檢測後，確認是高病原性H5型禽流感病毒。 北海道政府上午開始撲殺雞隻，預計周五完成撲殺後，將進行消毒雞舍等工作。政府並禁止該養雞場方圓3公里內生產的雞蛋，及另外2個雞場共約32萬隻雞轉移。3至10公里內的雞蛋以及共約39萬隻雞，則禁止運到管制區域外。

禽流感｜北海道知事：市面雞肉安全 北海道知事鈴木直道已指示對策總部，執行防疫措施防止疫情蔓延。他周四表示：「已在市面上流通的雞肉是安全，為了避免發生混亂，北海道將持續公布相關資訊。」

禽流感｜首相下達4點指示防疫情擴大 中央政府在首相官邸危機管理中心成立情報聯絡室，負責收集與禽流感疫情相關的資訊。內閣官房長官林芳正周四指，首相石破茂下達4點指示，包括相關部會合作以推動防疫措施，並迅速向民眾發布正確資訊等。

林芳正指出，「全球持續出現(禽流感個案)，日本已連續5季發生疫情，而且爆發時期超越之前的最早紀錄，未來日本的某處發生(禽流感)也不奇怪」。他再呼籲，全國相關機構提高警覺，與政府合作，採取萬全措施防止疫情擴大。