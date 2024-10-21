日本電視台採訪中國人漏夜排隊換駕駛執照　地址登記酒店都得被批過於輕易

早前日本先後有中國籍青年醉酒駕駛，以及有中國人在當地駕車撞死同胞的事件，日本媒體關注中國人在當地利用國際車牌更換駕駛執照的情況。有電視台就拍攝到，有一批中國人在東京都的一個駕駛中心考試場外排隊，希望換取日本的駕駛執照。而不少受訪者指，日本的考試輕鬆，令當地的汽車雜誌記者呼籲當局考慮收緊。

日本富士新聞網的報道，他們在東京府中市的駕駛考試中心外進行採訪，雖然中心外大閘有以中文寫上「禁止排隊」的告示，但電視台仍發現在清晨5時已經有大批的中國在門外排隊。記者在問在場的中國人的目的，他們都表示是為了用國際車牌更換日本的駕駛執照。根據報道指，日本的國際車牌更換駕駛執照仍會有一般的筆試及路試，不過筆試非常簡單，在10條只有兩個選項的問題中，答對7條即合格。有受訪的中國人表示：「我沒有溫習呀，因為我有中國的執照。我想沒問題的，規則大致都是一樣吧。」在試後，他再向記者表示自己已合格，並且覺得問題很簡單。