熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-21 18:36:12

日本電視台採訪中國人漏夜排隊換駕駛執照　地址登記酒店都得被批過於輕易

分享：
日本電視台在東京的一個駕駛中心外排隊準備申請更換日本駕駛執照。(新聞截圖)

日本電視台在東京的一個駕駛中心外排隊準備申請更換日本駕駛執照。(新聞截圖)

adblk5

早前日本先後有中國籍青年醉酒駕駛，以及有中國人在當地駕車撞死同胞的事件，日本媒體關注中國人在當地利用國際車牌更換駕駛執照的情況。有電視台就拍攝到，有一批中國人在東京都的一個駕駛中心考試場外排隊，希望換取日本的駕駛執照。而不少受訪者指，日本的考試輕鬆，令當地的汽車雜誌記者呼籲當局考慮收緊。

日本富士新聞網的報道，他們在東京府中市的駕駛考試中心外進行採訪，雖然中心外大閘有以中文寫上「禁止排隊」的告示，但電視台仍發現在清晨5時已經有大批的中國在門外排隊。記者在問在場的中國人的目的，他們都表示是為了用國際車牌更換日本的駕駛執照。根據報道指，日本的國際車牌更換駕駛執照仍會有一般的筆試及路試，不過筆試非常簡單，在10條只有兩個選項的問題中，答對7條即合格。有受訪的中國人表示：「我沒有溫習呀，因為我有中國的執照。我想沒問題的，規則大致都是一樣吧。」在試後，他再向記者表示自己已合格，並且覺得問題很簡單。

駕駛考試中心外有中文的告示。(新聞截圖) 利用酒店地址也可以更換日本駕駛執照。(新聞截圖) 利用外地駕駛執照更換日本駕駛執照方式。(新聞截圖)

換日本車牌增100國承認

有汽車雜誌的記者，就批評這考試過於寬鬆。指有關的問題數量，不夠日本人筆試的十分之一，而且問題也不夠困難。而他們指出，中國人更換日本駕駛執照的原因，更多是方便程度。因為中國的駕駛執照只有約10個國家承認，而如果獲得日本駕照，會一口氣增至100個國家，原因是日本是《日內瓦公約》成員，駕駛執照獲100個加盟國承認。

另外在日本，因為有關更換駕駛執照沒有要求必須為日本居住，故此不少人利用觀光入境方式，取得日本的駕駛執照。根據報道指，只要獲得酒店提供「臨時回國證明」就可以利用酒店的地址取得駕駛執照。有來自北京的中國人透露，他在5月時先到日本進行筆試，再在9月到日本進行路試，之後在酒店提供證明書後，就換得日本的駕駛執照。

adblk6
日本近三年涉及中國籍駕駛者交通意外數字。(新聞截圖)

日本近三年涉及中國籍駕駛者交通意外數字。(新聞截圖)

涉中國駕駛者意外每年增逾百宗

然而中國籍駕駛者在日本的交通事故持續增加，在2021年時有1,268宗，至2022年已增至1,402宗，去年更是1,571宗，每年增長逾百宗。當中包括在早前，一名18歲的中國籍男子醉酒駕駛，導致一名日本男性死亡。日本記者指出，近年當地涉及外國人的交通意外在增加，包括在日本租車的外國遊客，加上外國在應對事故的處理不同，呼籲日本當局應考慮改善這種更換駕駛執照的方法。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能