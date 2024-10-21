日本電視台採訪中國人漏夜排隊換駕駛執照　地址登記酒店都得被批過於輕易

早前日本先後有中國籍青年醉酒駕駛，以及有中國人在當地駕車撞死同胞的事件，日本媒體關注中國人在當地利用國際車牌更換駕駛執照的情況。有電視台就拍攝到，有一批中國人在東京都的一個駕駛中心考試場外排隊，希望換取日本的駕駛執照。而不少受訪者指，日本的考試輕鬆，令當地的汽車雜誌記者呼籲當局考慮收緊。
日本富士新聞網的報道，他們在東京府中市的駕駛考試中心外進行採訪，雖然中心外大閘有以中文寫上「禁止排隊」的告示，但電視台仍發現在清晨5時已經有大批的中國在門外排隊。記者在問在場的中國人的目的，他們都表示是為了用國際車牌更換日本的駕駛執照。根據報道指，日本的國際車牌更換駕駛執照仍會有一般的筆試及路試，不過筆試非常簡單，在10條只有兩個選項的問題中，答對7條即合格。有受訪的中國人表示：「我沒有溫習呀，因為我有中國的執照。我想沒問題的，規則大致都是一樣吧。」在試後，他再向記者表示自己已合格，並且覺得問題很簡單。
換日本車牌增100國承認
有汽車雜誌的記者，就批評這考試過於寬鬆。指有關的問題數量，不夠日本人筆試的十分之一，而且問題也不夠困難。而他們指出，中國人更換日本駕駛執照的原因，更多是方便程度。因為中國的駕駛執照只有約10個國家承認，而如果獲得日本駕照，會一口氣增至100個國家，原因是日本是《日內瓦公約》成員，駕駛執照獲100個加盟國承認。
另外在日本，因為有關更換駕駛執照沒有要求必須為日本居住，故此不少人利用觀光入境方式，取得日本的駕駛執照。根據報道指，只要獲得酒店提供「臨時回國證明」就可以利用酒店的地址取得駕駛執照。有來自北京的中國人透露，他在5月時先到日本進行筆試，再在9月到日本進行路試，之後在酒店提供證明書後，就換得日本的駕駛執照。
涉中國駕駛者意外每年增逾百宗
然而中國籍駕駛者在日本的交通事故持續增加，在2021年時有1,268宗，至2022年已增至1,402宗，去年更是1,571宗，每年增長逾百宗。當中包括在早前，一名18歲的中國籍男子醉酒駕駛，導致一名日本男性死亡。日本記者指出，近年當地涉及外國人的交通意外在增加，包括在日本租車的外國遊客，加上外國在應對事故的處理不同，呼籲日本當局應考慮改善這種更換駕駛執照的方法。