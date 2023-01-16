日本青年偷食迴轉壽司　店家憤怒表示追究

在日本的迴轉壽司店，很多時都經迴轉帶把客人的點餐送到眼前，不過有沒有想過會被中途截劫？日本一名青年，就為了在影片分享網站拍片吸引注意，在一間迴轉壽司店內偷吃別人的點餐。誰不知事件在網上熱議，涉事的餐廳更表明會向警方商討以及嚴肅追究。

日本網上流傳的一條TikTok短片，一名青年在迴轉壽司店「濱壽司」拍攝短片，他之後就隨手夾走一件在迴轉帶上的壽司，其後在影片寫上「因為看似很好吃就吃了 ＃別人的點餐」，而在壽司的碟也顯示有關的壽司是有人點餐。

對於男子的行為，在社交媒體一致的劣評，有指認為這事根本笑不出來，更指應該覺得對店感到抱歉。而涉事的「濱壽司」，在接受訪問時表示，指男子的行為違反店希望讓客人食得安心的規則，指這客人的行為危害他人是絕不容許。壽司店表示，會就事件向警方聯絡，並嚴肅處理事件。

律師指已犯盜竊罪

傳媒就訪問日本的律師就事件的看法。有律師指出，男子很有可能已干犯盜竊罪，可被判10年以下的刑期及50萬日圓以下的罰款。而且如果是他人的點餐，也有可能造成店家的商譽受損而被追究以欺詐手段妨礙業務，罪行可被判3年以下刑期及50萬日圓以下的罰款。