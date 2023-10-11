日本青年刺殺外祖父母等3人　因精神問題獲兩判無罪檢方放棄上訴

在2017年日本神戶市，拿刀刺死祖父母後，再打傷共母親，並在路上將一名鄰居刺死的日本青年竹島葉實，在兩度獲日本的法院判處無罪後，檢察廳決定不將案件提上最高法院上訴。

現年32歲的竹島，在2017年7月，用金屬球棒毆打當時83歲的祖父母後，再用刀將他們殺害。男子之後再打傷母親後逃出家門，於路上再將一名79歲的鄰居刺死，以及令到另一名鄰居受傷。這宗3死2傷的命案。在2021年先於神戶地方法院進行一審，法院以竹島當時的精神狀態屬「精神錯亂」而無法自控，判竹島無罪。雖然檢方提出上訴，並在今年9月於大阪高等裁判所進行二審，然而同樣獲得「無罪」的判決。日本媒體報道，原本在昨日（10日）到期的上訴期限，檢方最終未有提上最高法院上於，因此男子最終無罪。