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國際
2023-10-11 14:35:38

日本青年刺殺外祖父母等3人　因精神問題獲兩判無罪檢方放棄上訴

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日本青年竹島葉實因精神問題刺殺外祖父母等3人後，獲判無罪獲釋。(網上圖片)

日本青年竹島葉實因精神問題刺殺外祖父母等3人後，獲判無罪獲釋。(網上圖片)

在2017年日本神戶市，拿刀刺死祖父母後，再打傷共母親，並在路上將一名鄰居刺死的日本青年竹島葉實，在兩度獲日本的法院判處無罪後，檢察廳決定不將案件提上最高法院上訴。

現年32歲的竹島，在2017年7月，用金屬球棒毆打當時83歲的祖父母後，再用刀將他們殺害。男子之後再打傷母親後逃出家門，於路上再將一名79歲的鄰居刺死，以及令到另一名鄰居受傷。這宗3死2傷的命案。在2021年先於神戶地方法院進行一審，法院以竹島當時的精神狀態屬「精神錯亂」而無法自控，判竹島無罪。雖然檢方提出上訴，並在今年9月於大阪高等裁判所進行二審，然而同樣獲得「無罪」的判決。日本媒體報道，原本在昨日（10日）到期的上訴期限，檢方最終未有提上最高法院上於，因此男子最終無罪。

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男子當時逃出家門後，再殺害及傷害兩名鄰居。

男子當時逃出家門後，再殺害及傷害兩名鄰居。

因精神失常免刑罰

案件的爭議點，是在於竹島在犯案時的精神狀態是「精神虛弱」還是「精神失常」，即犯案時精神上是否仍有判別善惡及自制能力。竹島在庭上指，自己犯案是受到妄想及幻聽的內容影響，法官認為竹島當時的精神狀態受到妄想影響，無法判斷善惡以及控制自身的行動，根據日本的刑事法例，在精神失常可的行為可以免除刑罰，因此一審及二審同樣信納竹島是在精神失常下犯案，而獲判無罪。

在高等法院作出無罪裁決後，檢察方表示會按裁決內容作出準確的回應。而在周二的上訴期限前，檢方未有提出上訴，確定竹島已獲無罪。不過根據日本的的精神失常者等醫療觀察法例，竹島仍需要接受醫療觀察及進行諮詢，檢方可以向法院提出，並由法院決定竹島需要接受甚麼形式的醫療觀察。

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