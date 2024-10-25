日本青年參與暗黑兼職搵快錢　竟為交稅金惹禍

日本關東地區近期接連發生的入屋搶劫案中，其中一名被捕的22歲青年寶田真月，根據日本媒體報道，他極需要兼職工作賺取外快的其中一個原因，是因為需要繳付拖欠的稅金。而寶田向警察表示，他在案發前往犯罪地點時始發現是在犯案，但因為個人資料已被犯罪集團收集，擔心退出會令家人受滋擾而迫不得已繼續參與。而案件最終導致一名75歲老翁死亡。
日本媒體近日仍關注在關東接連發生的入屋行劫案，至今當地已有至少14宗同類案件。其中一宗在橫濱市的案件，住宅內的75歲老翁因為遭受虐打後失血過多致死。案中一名22歲青年寶田真月被捕，據報青年是因為欠稅數十萬日圓，故要尋求短時間的快錢而接受了暗黑兼職的招募。
個人資料被掌握憂退出遭到報復
寶田向警方表示，他接受「暗黑兼職」的招募，透過通訊軟件收到來自指示者的通知，與另外兩名不認識的同黨坐車到達犯案現場。寶田表示在前往現場途中，結發現自己的工作是犯罪行為，然而因為個人資料等已給予指示者，害怕當下退出，家人及自身會遭到報復，故繼續參與事件。他又表示，自己在案件發生前數日才接受招募，與關東的其他案件無關。
為應對「暗黑兼職」的招募，日本愛知縣的警察就利用自動化技術，在網上自動檢索一些與「暗黑兼職」的關鍵字，如「高額兼職」、「幸運事件」等的字詞，在有關帖文下發出提醒的回應，以呼籲打算應徵的網民注意可能是罪犯的招募。該縣警方表示，過去要用人手搜索的話，需要花超過5分鐘時間，而每月就只發出160條警告，不過在使用自動化之後，上月就已發出1,500條警告。另外，今次案件的主使者據報是採用了「Signal」的通訊軟件，因此日本警方已向軟件公司要求提供協助。