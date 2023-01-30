日本青年拍片舐豉油樽與茶杯　壽司郎發聲明報警備案追究

人類總是犯着同樣的錯誤，上星期方有一名日本青年偷吃別人的壽司，被壽司店表明依法追事後。近日社交媒體再有青年發放惹眾怒的影片。一名青年拍片展示自己先後在一間迴轉壽司店內，作出非常不衛生的行為。日本壽司郎及後證實是在旗下店舖發生，在今日（30日）發聲明表示已向警方備案，以及在商討透過刑事及民事向影片的青年作出追究。

在Instagram上，日前有青年上載一段短片，一名金髮青年在一間迴轉壽司內，先拿起豉油樽，舔豉油的出口位，之後又拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。然後青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。