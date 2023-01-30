日本青年拍片舐豉油樽與茶杯　壽司郎發聲明報警備案追究

人類總是犯着同樣的錯誤，上星期方有一名日本青年偷吃別人的壽司，被壽司店表明依法追事後。近日社交媒體再有青年發放惹眾怒的影片。一名青年拍片展示自己先後在一間迴轉壽司店內，作出非常不衛生的行為。日本壽司郎及後證實是在旗下店舖發生，在今日（30日）發聲明表示已向警方備案，以及在商討透過刑事及民事向影片的青年作出追究。
在Instagram上，日前有青年上載一段短片，一名金髮青年在一間迴轉壽司內，先拿起豉油樽，舔豉油的出口位，之後又拿起放在頂頭的茶杯，舔過一周後放回原位。然後青年在看過周圍之後，再用舔過的手指，把口水沾到迴轉帶上的壽司。
壽司郎聲明批評事件
日本壽司郎就在今日發出聲明，表示會就有關的影片，採取嚴厲的措施應對。公司指，已經就事件與警方進行討論，並研究在刑事及民事兩方面向有關青年作出起訴。他們批評，有關行為破壞公司與食客的信任，並對看過影片的食客感到不安表示遺憾。
日本網民很快就已經搜出影片的青年身份，據報影片是在岐阜縣的一間壽司郎內拍攝，而涉事的青年在當地一間工業高中讀高中二年級，而網民亦搜出青年的社交媒體帳號，但已被轉為不公開。
【悲報】回転寿司炎上界隈に新たな挑戦者あらわる— 滝沢ガレソ🪚 (@takigare3) January 29, 2023
今度はスシローで醤油さしや湯飲みをベロベロ舐めまくり＆回る寿司にも唾タッチ pic.twitter.com/RMUk3caZQE