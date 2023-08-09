日本青森睡魔祭爆暴力事件　花車轎夫遭職員毆打（有片）

作為日本東北的祭典盛會之一的青森睡魔祭，在今年引發暴力事件。事緣參質最後一日花車巡遊的23架花車中，其中一架發生暴力事件，有花車的領導職員，向多名的轎夫施暴，有關的花車團體及祭典的組織都為事件致歉。
青森睡魔祭是日本的其中一個被列入國家文化遺產的祭典，在周日（6日）當地舉行祭典最後一日的花車巡遊，多個團體將自製的發光花車，由多名轎夫拉動在青森市內行走，今年就有23架花車參與。不過在其中一架，由青森青年會議所的花車，被旁人拍到有帶領的職員用扇對花車的轎夫的臉部及頭部進行襲擊。
職員向6名轎夫道歉
片段在社交媒體廣泛傳播，引起網民的爭議。涉事的青森青年會議所解釋，發生暴力事件的原因，是因為花車撞上了街道旁的路牌，帶領的職員為糾正轎夫而出手，組織表示，有關的2名職員已經向涉事的6名轎夫道歉。組織又表示，發生的暴力行為是組織不能接受，又指這事件讓前來觀看祭典的觀眾，展示不洽當行為而致歉。組織表示會深切反省事件。
影片在Twitter引起熱議，有日本網民就質疑這種毆打轎夫的行為是不是祭典的傳統，又指如果這是傳統，這行為是否應該繼續下去。青森睡魔祭每年在8月2日至7日間舉行，是日本紀念平安時代的征夷大將軍坂上田村麻呂進行，每年有過200萬遊客參觀，是日本東北三大祭典之一。
青森ねぶた祭り フィナーレの裏側には不適切行為。。。— 衝撃の瞬間(ワダイの動画投稿局) (@shockingmoment_) August 8, 2023
7日にフィナーレとなった青森ねぶた祭。青森青年会議所が出したねぶたの曳き手に暴力行為を。。pic.twitter.com/HKFAc7Ngms