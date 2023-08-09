日本青森睡魔祭爆暴力事件　花車轎夫遭職員毆打（有片）

作為日本東北的祭典盛會之一的青森睡魔祭，在今年引發暴力事件。事緣參質最後一日花車巡遊的23架花車中，其中一架發生暴力事件，有花車的領導職員，向多名的轎夫施暴，有關的花車團體及祭典的組織都為事件致歉。

青森睡魔祭是日本的其中一個被列入國家文化遺產的祭典，在周日（6日）當地舉行祭典最後一日的花車巡遊，多個團體將自製的發光花車，由多名轎夫拉動在青森市內行走，今年就有23架花車參與。不過在其中一架，由青森青年會議所的花車，被旁人拍到有帶領的職員用扇對花車的轎夫的臉部及頭部進行襲擊。