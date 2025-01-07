日本青森雪災至少3死12傷 古樹被積雪壓倒損弘前城古蹟外牆

日本青森縣近日受到破紀錄暴雪侵襲，至今最少造成3死12傷，知名旅遊景點弘前城瞭望樓外牆因大雪壓倒樹木而損毀。青森縣政府宣布包括青森市、弘前市等的10個地區，適用於災害救助法。

日本放送協會(NHK)、讀賣新聞、朝日電視台等媒體報道，青森縣知事宮下宗一郎周二表示，適用於災害救助法的10個市町村，包括為有受困或倒塌危險的民宅等進行清理積雪、開設避難所等費用，都由中央或縣政府負擔。

民眾清積雪遇意外

青森縣上月底開始降下破紀錄大雪，為此相隔12年再度成立「豪雪對策本部」，把主要道路清理積雪、居民生活支援等視為最優先工作。連日大雪，至少有3人在清理積雪時遇意外死亡，另有12人摔倒等原因受傷。