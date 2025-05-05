熱門搜尋:
姜濤 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-05 22:53:49

日本青森驚傳「地鳴巨響」網民憂地震先兆(有片)

分享：
有監控片段拍到民眾家中傳出「撻撻聲」震動巨響，但現場並無晃動。(互聯網)

有監控片段拍到民眾家中傳出「撻撻聲」震動巨響，但現場並無晃動。(互聯網)

各界對日本會否在短期內發生大地震眾說紛紜之際，當地青森縣部分地區日前突然傳出「地鳴巨響」，令人懷疑是否大地震的先兆。

《東奧日報》報道，青森縣弘前市等津輕地區多名居民，於上周六(3日)早上聽到猶如地鳴的「撻撻聲」的巨響，並在網上發文發片稱「聽到好驚人的地鳴聲」。據報有關現象於當日上午9點15分出現，津輕市、五所川原市及青森市等亦有民眾聽到怪聲。

有監控片段拍到民眾家中傳出「撻撻聲」震動巨響，但現場並無晃動。(互聯網)

有監控片段拍到民眾家中傳出「撻撻聲」震動巨響，但現場並無晃動。(互聯網)

網民擔心怪聲是地震或火山活動引發

有片段可見，事發時居民家中聽到如震動聲的巨響，但畫面及家中物品並沒有搖晃。有網民擔心怪聲是地震或火山活動引發，亦有人指可能是超音速飛機導致的聲爆。青森地方氣象台負責人向民眾派定心丸，並目前並沒有偵測到地震和火山異常活動。

adblk5
2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能