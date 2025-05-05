日本青森驚傳「地鳴巨響」網民憂地震先兆(有片)

《東奧日報》報道，青森縣弘前市等津輕地區多名居民，於上周六(3日)早上聽到猶如地鳴的「撻撻聲」的巨響，並在網上發文發片稱「聽到好驚人的地鳴聲」。據報有關現象於當日上午9點15分出現，津輕市、五所川原市及青森市等亦有民眾聽到怪聲。

網民擔心怪聲是地震或火山活動引發

有片段可見，事發時居民家中聽到如震動聲的巨響，但畫面及家中物品並沒有搖晃。有網民擔心怪聲是地震或火山活動引發，亦有人指可能是超音速飛機導致的聲爆。青森地方氣象台負責人向民眾派定心丸，並目前並沒有偵測到地震和火山異常活動。