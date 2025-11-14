日本青森黑熊海邊游水被捕獲　長野倍增獵熊上限

日本熊害問題持續，在周四（13日）青森縣有漁民發現一頭黑熊竟然在海上游泳，最終被獵人擊殺。而在秋田縣，再度於鬧市內發現熊蹤。長野縣方面，就將每年狩獵熊隻的上限，倍升至675隻。 據青森的報道，有當地的漁民在周四的上午9時半左右從海上捕魚後返回碼頭時，在野邊地町的陸奧灣對開海面，發現一頭黑熊。而在較早之前的8時40分，當地已接到警報，指距離碼頭約2公里的舊馬門小學附近發現到一頭熊，並派出獵人到場戒備。其後透過無線電知悉有熊在海中後，地方政府請求獵人上船捕獵，並捕殺了一頭黑熊。報道指被獵殺的黑熊體長1.5米，重140公斤，地方政府相信與之前在小學附近見到的是同一頭熊。地方政府又透露，他們同日在另一處以獸籠捕獲了另一頭雄性的幼熊，報道指這是該地區在過去數十年來首次獵殺熊隻。

長野設立專責小組應對 在秋田縣的秋田市，今早又再有閉路電視拍到熊隻在市區出沒。據當地報道，熊在清晨6時20分的上班時間在當地縣及市政府的辦公大樓附近的公園出沒，熊在公園內亂闖，曾一度與人接近至僅40米。當地政府表示，在目擊的公園半徑4公里範圍內，今個星期已收到超過40宗目擊熊出沒事件。其中在周三（12日）的上午，熊也在距離縣政府辦公室僅3公里的地方出現。政府的職員表示，對熊的出沒地有點意外，並指這隻熊在鬧市出現了多日，故此市政府及警察已作出高度的戒備。 長野縣在今日宣有針對熊的政策，設立特別的專責小組，並將每年限定捕獵熊的上限倍增至675隻。縣政府表示，為了控制縣內熊隻的數量而定下每年捕獵的上限，然而今年至上星期五為止有1,145宗熊目擊報告，當中上月就已錄得過去5年最多的219宗，而長野是日本最多山岳的地方，因此推算當地山上的熊隻數量亦估計是日本最多，故政府認為有增加捕獵的需要。北海道警察就表示，在政府容許警察使用步槍獵熊之後，考慮在需要時派出當地機動部隊的槍枝使用部門，緊急出動獵熊。

日本政府今日就舉行針對熊害問題的特別內閣會議，並制定出分3階段處理熊害問題。其中第一階段是緊急應對措施，當中包括招募前自衛隊及前警員協助獵殺熊隻，以確保有足夠的人手處理熊出沒的問題。第二階段將會是短期的措施，包括為持有狩獵許可的地方公務員提供補貼以及設備的支援，並管理好吸引熊出沒的植物，包括柿樹及橡樹等，同時透露設置電欄加強保護。至於第三階段，是中期措施，包括培訓「政府獵人」、減少熊隻數量及修訂將熊從人類居住地驅逐出去的方針。 岡山熊出沒減少原因 雖然日本廣泛地區熊出沒警報增加，但是原來有地方的熊出沒數字仍在減少。據岡山縣表示，今年的熊目擊數字較平常減少，相信是因為山上的果實豐收有關。岡山表示，在當地以及鄰近的兵庫及鳥取3縣棲息的熊隻群，被稱為「東中國地域個體群」，估計3縣共有763隻亞洲黑熊，在每年的春季及10、11月的目擊個案都會上升，而上個月岡山的目擊數字僅得2宗，比去年10月的38宗大幅下跌，而自2019年以來，每年10月的目擊數字都有21至45宗。而根據當地對山林的果實收成調查，雖然今年櫸樹的收成不佳，但仍有其他作品豐收，因此因為食品充足，令熊毋須到人類生活圈覓食。