日本青森1月初積雪4米破紀錄　機場大停電航班取消

日本受到強烈寒流影響，東北地區降下大雪，變成雪白世界。但在本州最北端青森縣的酸之湯，2日積雪突破4米。而在青森機場也因被暴風雪籠罩，一度大停電5小時，多班航班被迫取消。

追撞打滑意外不斷

據《NNN》和《FNN》等日媒綜合報道，在青森縣豪雪地區酸之湯，2日晚間11點觀測到4米以上的積雪，也是當地觀測史上最早突破4米的紀錄。而這也是日本全國首度在一月上旬就出現突破4米以上的積雪。日本氣象廳提醒，往後幾天當地的積雪恐怕還會繼續增加。

2025年一開始，青森縣就被暴風雪籠罩，尤其是津輕地區降雪量更是驚人。青森市中心因為斷斷續續的降雪，導致路上堆滿積雪讓追撞打滑意外不斷。