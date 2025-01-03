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國際
2025-01-03 17:15:10

日本青森1月初積雪4米破紀錄　機場大停電航班取消

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青森機場被大雪圍困。（圖／翻攝X@aomori_airport）

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日本受到強烈寒流影響，東北地區降下大雪，變成雪白世界。但在本州最北端青森縣的酸之湯，2日積雪突破4米。而在青森機場也因被暴風雪籠罩，一度大停電5小時，多班航班被迫取消。

追撞打滑意外不斷

據《NNN》和《FNN》等日媒綜合報道，在青森縣豪雪地區酸之湯，2日晚間11點觀測到4米以上的積雪，也是當地觀測史上最早突破4米的紀錄。而這也是日本全國首度在一月上旬就出現突破4米以上的積雪。日本氣象廳提醒，往後幾天當地的積雪恐怕還會繼續增加。

2025年一開始，青森縣就被暴風雪籠罩，尤其是津輕地區降雪量更是驚人。青森市中心因為斷斷續續的降雪，導致路上堆滿積雪讓追撞打滑意外不斷。

只能希望能在明天回家

而在青森機場測得181厘米的積雪，東北電力公司表示，因為大雪壓垮了機場附近的大樹，影響到了電力系統，導致機場一度大停電達5小時之久，雖機場方面在10分鐘內就啟動了備用電源，但包括電扶梯和安檢機器都暫停。也造成至少15班航班停飛、JR加上青森鐵道共109班列車停駛。

一名來自東京，攜家帶眷來到青森旅遊的40歲男子受訪時表示：「抵達機場後，發現紅綠燈不會亮，才知道原來是停電。原本預計搭乘的航班可能因大雪而停飛，而且之後的航班也沒有空位，目前只能希望能在明天回家。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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