日本靜岡研增富士山登山收費　料明年登山路線將全部收錢

在今年日本山梨縣引入富士山登山費後，令當地危險的登山人士大減，因此鄰近的靜岡縣在研究明年開山時也設立登山費，以控制登山人數避免危險，若最終作出決定，明年登山季節富士山的4條登山路線都將全部設登山費。
據靜岡縣媒體的報道，靜岡已經在考慮明年引入登山的限制，當中包括取消原本登山人士可以隨意決定是否支付的1,000日圓登山安全支援金，設立新的強制收費，目前在考慮3個級別由3,000日圓至5,000日圓，同時也會按登山路線的長度，調整夜間登山的最後時限，當中最長的御殿場路線，會比最短的富士宮路線，提早3個小時禁止入山。當地預計會在周四（21日）與相關地區人士開會收集意見，並打算與山梨縣合作修訂相關法規。
學者提出要求登山者上課
報道指，有學者建議靜岡縣的登山限制，除了參考山梨縣的要求，支付登山費用、夜間登山要提供預訂山小屋的證明，以及限制登山時間外，也可以要求登山者先完成登山安全規則及相關禮儀的課程等。至於3個登山費用以涵蓋的開支分類，當中最低的包括設施保養及人員薪酬的3,000日圓，而連同安全措施及安全管理費用就4,000日圓，再擴大包含範圍會增至5,000日圓，而縣內的3條登山路線的收費將會劃一。
在今年山梨縣引入登山費用後，被視為試驗成功，而山梨已計劃增加登山收費以及將登山時間再提前結束以減少晚間登山，估計山梨及靜岡會在相關的費用及時間達成共識作調整。