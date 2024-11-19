日本靜岡研增富士山登山收費　料明年登山路線將全部收錢

在今年日本山梨縣引入富士山登山費後，令當地危險的登山人士大減，因此鄰近的靜岡縣在研究明年開山時也設立登山費，以控制登山人數避免危險，若最終作出決定，明年登山季節富士山的4條登山路線都將全部設登山費。

據靜岡縣媒體的報道，靜岡已經在考慮明年引入登山的限制，當中包括取消原本登山人士可以隨意決定是否支付的1,000日圓登山安全支援金，設立新的強制收費，目前在考慮3個級別由3,000日圓至5,000日圓，同時也會按登山路線的長度，調整夜間登山的最後時限，當中最長的御殿場路線，會比最短的富士宮路線，提早3個小時禁止入山。當地預計會在周四（21日）與相關地區人士開會收集意見，並打算與山梨縣合作修訂相關法規。