日本靜岡縣3死兇案 前自衛隊外孫涉弒親 逃亡360公里鳥取縣旅館落網

日本靜岡縣菊川市一幢民宅周日(上月28日)發生3死兇殺案，一對八旬夫婦與其52歲女兒死亡，疑兇是老夫婦的27歲外孫、曾擔任自衛隊員的片山宏一。片山犯案後從民宅逃跑，周二(30日)晚在距離民宅約360公里外的鳥取市落網。 八旬婦剩最後一口氣控外孫殺人 遇害的老夫婦澀谷昭一、澀谷育子與2名女兒同住，案發時大女兒外出，老夫婦與二女兒留美子被殺，兇手疑是大女兒的兒子、27歲的片山宏一。警員接報到場時，81歲的澀谷育子還有一口氣，對警員說「被孫兒襲擊」，警方隨後對片山宏一發布通緝令，案件引發社會關注。

小學同學：疑兇少說話、人緣不佳 警方消息指，3名死者倒臥在住宅一樓，腹部和胸部被刺多刀，疑兇似乎有強烈殺人意圖。熟識片山的人透露，「他曾加入自衛隊，但沒有堅持下去。他以前常從3樓用繩子滑下來，會做危險的事」、「他不是很安靜的人」。小學同學說，對他的印象是「話不多，上課時經常在睡覺，沒印象有誰跟他關係特別好」。

疑兇乘新幹線逃到鳥取縣 警方派出100人追捕片山，終在案發兩天後，在鳥取縣掌握其行蹤。警方翻查CCTV畫面，發現片山乘坐火車前往鳥取縣。周二晚7時許，他在鳥取市一間旅館被捕，這裡距案發現場約360公里。

日媒還原案發時序：28日下午2時許，片山宏一殺害3人後徒步逃走，詳細行蹤不明，但離他最近的車站是1.2公里外的菊川站，約7公里外另有一個掛川站。他可能是前往掛川站，然後乘搭新幹線逃亡。事發第2天，他被發現前往了鳥取縣的山陰地區，之後逃到了鳥取站。 警方籲的士司機打醒十二分精神 鳥取站前的廣場有很多的士等客，警方在30日下午4時半左右通知了鳥取縣多間的士公司，警告他們疑兇可能乘車，要求司機提高警覺。之後片山果然從鳥取站乘搭的士逃走。晚上7時，警方在鳥取砂丘附近一間旅館逮捕他。