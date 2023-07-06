日本靜岡興建中行車天橋倒塌　至少2人死亡6人受傷

日本靜岡縣在今日（6日）凌晨，發生一宗嚴重的工業意外。在靜岡市清水區一條興建中的國道連接天橋的組件，在安裝期間倒塌，8名工人被捲入事件，當中有2名工人已證實死亡，餘下6人受傷，當中有人重傷。

日本媒體報道，當地今日凌晨3時10分左右，靜岡市的消防部門將到通報，表示有人報警指在當地國道一號，一個連接道天橋建築工地發生意外，天橋的組件倒塌並有人受傷。在救援人員到場後，證實工作的8名工人牽涉入事件，當中2名分別51歲及53歲的工人證實死亡，而另外6人則受傷。