日本靜岡興建中行車天橋倒塌　至少2人死亡6人受傷

日本靜岡縣在今日（6日）凌晨，發生一宗嚴重的工業意外。在靜岡市清水區一條興建中的國道連接天橋的組件，在安裝期間倒塌，8名工人被捲入事件，當中有2名工人已證實死亡，餘下6人受傷，當中有人重傷。
日本媒體報道，當地今日凌晨3時10分左右，靜岡市的消防部門將到通報，表示有人報警指在當地國道一號，一個連接道天橋建築工地發生意外，天橋的組件倒塌並有人受傷。在救援人員到場後，證實工作的8名工人牽涉入事件，當中2名分別51歲及53歲的工人證實死亡，而另外6人則受傷。
移動組件期間發生意外
日本國土交通省的中部地方整備局，靜岡國道事務所表示，倒塌的橋樑組件用鋼鐵製造，長度為60米，重約140噸。在進行安裝工程時，由兩部的吊機吊上預定的橋墩之上，並在橋墩上再移至預定位置。意外就是在放上橋墩後，推動至預定位置時發生意外。有關的國道，原本因為出入口位置的擠塞而計劃興建繞道以作出分流，不過就在興建期間發生意外。
報道指，在意外時有約20名工人及約10名保安協助，當地警察在早上9時起在現場調查意外原因。附近的居民表示，意外時聽到一聲的巨響，如雷或地震一樣，並看到疑有工人被夾着。亦有在現場約100米外的居民指，在意外後感到家中搖晃。
【動画】140トンの橋桁が落下、作業員2人死亡 静岡の国道1号工事現場https://t.co/gyPPJv9qBz— 朝日新聞デジタル (@asahicom) July 6, 2023
6日未明、静岡市清水区の国道1号静清バイパスの工事現場で、橋桁が落下する事故がありました。
この事故で、工事にあたっていた男性2人が亡くなり、複数の怪我人が出ています。 pic.twitter.com/hCXBun620Y