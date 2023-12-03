日本靜岡車廂疑太擠致防熊噴霧不慎噴出　 5人刺痛不適列車需停駛

日本靜岡縣一列新幹線列車，2日晚間驚傳突發事件。車廂內有乘客攜帶「防熊噴霧」遭誤按，導致5名女性乘客眼睛、喉嚨刺痛不適。
根據《日本新聞網》（NNN）報道，JR東海公司表示，2日晚上6點15分左右，JR東海道新幹線「光 518號」列車，由岡山車站出發，準備前往東京。
傷者年齡介乎7到32歲
途中有乘客通報靜岡縣濱松車站站務員，表示在14號車廂有乘客攜帶「防熊噴劑」被誤按，導致多人被噴到，因為太過嗆辣，同車廂乘客各個眼淚鼻涕直流，差點呼吸困難。其他乘客見狀，趕緊按下緊急按鈕，列車長決定在濱松站停車。
據消防表示，車廂內有5名女性乘客感到眼睛、喉嚨疼痛不適，傷者年齡介乎7到32歲。當中兩人被緊急送醫，所幸五人症狀輕微沒有大礙。
涉事乘客當天爬山
受突發事件影響，JR濱松站當時聚集大量救護車及消防車，還在剪票口前設置消防現場指揮所，濱松站內一片混亂。而受緊急停車的影響，當時列車上共計770名乘客，全都下車改搭下班新幹線。
車站乘客表示：「我到月台時就看到這班新幹線停在這了，還有很多救護車來。密閉空間發生這種事，真的很可怕！」
據《日本放送協會》（NHK）報道，警方指出，該名涉事乘客當天結束爬山行程，沒想到疑似因為車內人潮眾多，推擠中不小心按壓到「防熊噴霧」，才會導致意外發生。
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