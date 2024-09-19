日本須美壽島海底火山將噴發？　「海水變白」官方急發警報

據中央社7月23日報導，日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海域當時已出現海水變色情況，其東側海水變成茶褐色與黃綠色的範圍約300公尺。由於這一跡象可能代表該海域的火山活動頻繁，日本海上保安廳在7月已發出航行警報，呼籲往來船隻多加留意。

當地時間19日，日本氣象廳發布伊豆群島「須美壽島」火山噴發警報，提醒民眾注意海底火山噴發。此前，該地區因海水異常變色而引發關注。

「須美壽島」周邊海域已出現海水變色情況

據中央社7月23日報導，日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊海域當時已出現海水變色情況，其東側海水變成茶褐色與黃綠色的範圍約300公尺。由於這一跡象可能代表該海域的火山活動頻繁，日本海上保安廳在7月已發出航行警報，呼籲往來船隻多加留意。

據日本海上保安廳19日通報稱，18日空拍畫面再次觀測到須美壽島附近海域的海水變色後，此外日本小笠原群島「西之島」亦噴出白色氣體，且在火口內可以看到高溫的火口湖。