日本食肆停車場違規停車　私家車車身遭貼200幾張警告

日本一架私家車上星期在一間連鎖食店所附設的停車場，停泊過長的時間，被食店在車身上貼上警告字句。而最終據報貼滿約280多張的警告，引起網民的及媒體的關注。雖然有律師指食店的做法有可能造成違法，可能反過來被車主索償，但網民就不覺得食店行為過份。

在私家路上違例泊車，香港有第一城鎖車隊作為代表，立即鎖車處理，不過日本的食肆部份附有停車場，但遇上不是來食飯，卻又佔用店家車位的情況，他們如何處理呢？在日本的社交媒體上，近日就有一輛車子被貼滿了白色的紙張，而且不單是整個車身被貼滿，更貼上倒後鏡及放在輪胎。

紙上是連鎖牛肉飯店舖「Sukiya」的警告：「儘管本店再三提出要求了，但閣下仍在本店的停車場內，未經允許下長時間停泊。」據日本傳媒表示，該間位於東京都內的「Sukiya」指有關的私家車在9月2日至3日兩日連續在早上的9時至晚上8時半，每日就佔用他們的停車位約11個半小時，店員見狀才用膠紙將警告貼在車上。根據統計，在車身的前方有73張、車的側面每邊72張，還有些放在輪胎捲起，以及37張在車尾等，估計總有達286張。