日本食肆停車場違規停車　私家車車身遭貼200幾張警告

日本一架私家車上星期在一間連鎖食店所附設的停車場，停泊過長的時間，被食店在車身上貼上警告字句。而最終據報貼滿約280多張的警告，引起網民的及媒體的關注。雖然有律師指食店的做法有可能造成違法，可能反過來被車主索償，但網民就不覺得食店行為過份。
在私家路上違例泊車，香港有第一城鎖車隊作為代表，立即鎖車處理，不過日本的食肆部份附有停車場，但遇上不是來食飯，卻又佔用店家車位的情況，他們如何處理呢？在日本的社交媒體上，近日就有一輛車子被貼滿了白色的紙張，而且不單是整個車身被貼滿，更貼上倒後鏡及放在輪胎。
紙上是連鎖牛肉飯店舖「Sukiya」的警告：「儘管本店再三提出要求了，但閣下仍在本店的停車場內，未經允許下長時間停泊。」據日本傳媒表示，該間位於東京都內的「Sukiya」指有關的私家車在9月2日至3日兩日連續在早上的9時至晚上8時半，每日就佔用他們的停車位約11個半小時，店員見狀才用膠紙將警告貼在車上。根據統計，在車身的前方有73張、車的側面每邊72張，還有些放在輪胎捲起，以及37張在車尾等，估計總有達286張。
律師指留下貼痕或被反追究
對於有關的問題，日本媒體就問律師有關的意見。律師表示：「貼紙的行為，本身沒有違法，但是若在車身留下痕跡，就可能會被以破壞財產而被追究，因此並不建議這樣做。」他又表示：「另一方面，今次是在店舖的停車場，長時間違規停車。但是要警察立案很困難。」律師指，最好的方法是記錄低私家車的車牌及資料，最好拍下違泊的情況，之後才透過法律追討包括停泊費用等的損失。
日本傳媒又指，由於食店貼下大量的紙張，一度令紙飛散在區內。而自今次事件反，有關的違泊就只留下一張紙，其他都被處理掉。而車主之後也承諾不會再違泊。
而「Sukiya」亦就事件回應傳媒表示：「有關員工對於該問題的意識強烈，因此今次回應採取了過度的手法。這次事件明顯是過度反應，今後會敦促涉事的員工要嚴重注意，並會就違規停車作出適當對應的教育。」至於周圍的居民，有人認為是沒有辦法的，畢竟是對方違規停泊，但也有人覺得是過份，只放一張就好了。