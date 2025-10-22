日本首名「第一先生」山本拓與高市早苗一度離婚後再婚 猜拳決定跟誰姓

高市早苗成為日本憲政史上首位女性首相，她的丈夫山本拓，也成為日本首名「第一先生」。日本傳媒披露，兩人從政壇相識，以料理結緣，歷經落選與離婚等波折，最終再度走到一起。
日本《時事通信社》報道，現年73歲的山本拓是福井縣鯖江市人，畢業於法政大學，他歷任福井縣議員，1990年首度當選眾議員，共連任8屆。他與高市早苗同屬自民黨舊森派（清和政策研究會），兩人因政治活動而結識。
報道指出，2004年高市早苗因眾議員落選在家，山本主動打電話求婚，他在電話中對高市表示，「我有調理師執照，一輩子都會讓妳吃到好吃的東西。」高市早苗後來回憶時笑說，那句話「讓我瞬間覺得，這個人真可靠」，隔年高市當選，兩人並肩成為眾議員夫妻。
2017年因政治立場不同離婚
報道表示，山本以廚藝聞名政界，他曾打趣表示，「廚房是我的城堡，請妳不要進來。」由於高市自認不擅料理，家中餐食幾乎全由丈夫掌勺。2017年，夫妻倆因「政治立場不同」宣布離婚，但感情並未斷絕，當高市在2021年宣布參選自民黨總裁時，山本全力支持，同年，山本在眾院選舉落選，兩人決定重新登記結婚。
山本拓患腦梗塞
據傳當時為決定姓氏歸屬，兩人用「猜拳」決定，最後高市贏了，使山本改姓「高市」。去年10月，山本以無黨籍身分從福井第二選區參選，再度落選後不久便罹患腦梗塞，如今留有後遺症，由高市悉心照料與陪同復健。
