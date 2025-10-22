日本首名「第一先生」山本拓與高市早苗一度離婚後再婚 猜拳決定跟誰姓

高市早苗成為日本憲政史上首位女性首相，她的丈夫山本拓，也成為日本首名「第一先生」。日本傳媒披露，兩人從政壇相識，以料理結緣，歷經落選與離婚等波折，最終再度走到一起。

日本《時事通信社》報道，現年73歲的山本拓是福井縣鯖江市人，畢業於法政大學，他歷任福井縣議員，1990年首度當選眾議員，共連任8屆。他與高市早苗同屬自民黨舊森派（清和政策研究會），兩人因政治活動而結識。