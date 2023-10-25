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國際
2023-10-25 18:14:16

日本首次拘捕黑暗兼職招聘者　無業女被指違職安法

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黑暗兼職是日本的社會問題。(網上圖片)

黑暗兼職是日本的社會問題。(網上圖片)

利用社交網絡，以高薪吸引年輕人犯案的黑暗兼職，是日本近年的社會問題。早前發生的銀座錶行搶劫等案，都是由黑暗兼職衍生。日本媒體報道，宮地縣警方今日（25日）公布以違反職業安全法，在高知市拘捕一名報稱無業的26歲女子，涉嫌利用社交媒體X，以高薪聘請青少年犯案。

宮城縣警方就公布，周二（24日）在高知市的葛島二丁目，拘捕26歲無業女子中井香菜。中井被指在今年6至7月間，利用社交網絡X（前名Twitter）發布逾100帖文，以「可獲10萬至30萬日圓報酬」招攬青年人犯案，警察以女子違反職業安全法，而將其拘捕。根據日本的職業安全法，禁止僱主要求僱員擔任有害的工作，而黑暗兼職已被視為有害。當局未有透露女子有沒有承認犯案，而警方正調查中井是否有關犯罪集團的成員。這是日本首次有黑暗兼職的招聘者被拘捕。

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黑暗兼職是日本的社會問題。(網上圖片)

黑暗兼職是日本的社會問題。(網上圖片)

銀座錶行搶劫再多一人判囚

另外，日本東京地方法院，今日再對一名涉及5月，於東京銀座發生的錶行搶劫案，負責駕車的19歲青年判囚4年半。現時已20歲青年雖然求情時表示自己在辛苦支付房租，不過法官指青年作為司機，在案中擔任重要的崗位，而且他們在光天化日下蒙面搶劫，情節特別惡劣和大膽，因此不認為他要支付房租而參與黑暗兼職是減刑理由。對青年判處4年半的刑期。而早前已有另一名案中的青年，同被判囚4年半。

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