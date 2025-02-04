日本首次搗破為外國遊客而設非法賣淫場所　檢獲16種不同貨幣

日本警視廳公布，以違反防止賣淫法例拘捕7名在新宿歌舞伎町經營，以外國遊客為目標的非法賣淫場所。警察指在店內搜出包括人民幣、印度盧比等貨幣。而日本媒體指，涉案的賣淫場所的女性都是日本人，並且由50多歲的經營者從新宿大久保公園一帶招攬。

日本警視廳的保安課在今日（4日）表示，他們拘捕了在歌舞伎町以男性按摩院為名經營的非法賣淫場所，並在新宿拘捕包括經營者須藤一樹在內的7名男子。當中6名被捕人士已承認指控，但仍有一人保持沉默。警視廳指，這是全國首次搗破針對外國人為服務對像的非法賣淫場所。