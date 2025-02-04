日本首次搗破為外國遊客而設非法賣淫場所　檢獲16種不同貨幣

日本警視廳公布，以違反防止賣淫法例拘捕7名在新宿歌舞伎町經營，以外國遊客為目標的非法賣淫場所。警察指在店內搜出包括人民幣、印度盧比等貨幣。而日本媒體指，涉案的賣淫場所的女性都是日本人，並且由50多歲的經營者從新宿大久保公園一帶招攬。
日本警視廳的保安課在今日（4日）表示，他們拘捕了在歌舞伎町以男性按摩院為名經營的非法賣淫場所，並在新宿拘捕包括經營者須藤一樹在內的7名男子。當中6名被捕人士已承認指控，但仍有一人保持沉默。警視廳指，這是全國首次搗破針對外國人為服務對像的非法賣淫場所。
工作女性全為日本人
根據日本當局指，該店設有英語網站，並且接受以外國貨幣支付。日本媒體報道，該店的6成顧客都是外國人，並且在網站上設有影片來吸引客人光顧。當局估計店內平均每日有30名客人，收入超過45萬日圓。在警察於店內進行的搜查中，發現了包括人民幣、印度及阿根廷在內的16種貨幣。
警視廳又指，在該店工作有25名女性，全部皆為日本人，並指她們都是從大久保公園周邊賣淫招客的女性，在須藤的招攬或是從熟人介紹下在店內工作。報道指部份人是因為在牛郎店消費或是支持地下偶像的開支而從事有關活動，而須藤在去年的10月至11月期間，也因為向3名20多歲女子提供賣淫場所而被拘捕。