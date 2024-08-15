日本首相又一有力人選 「前首相之子」小泉進次郎人氣不斷飆升

日本首相岸田文雄14日拋出震撼彈，表示將為政治獻金醜聞負責，不會角逐9月的自民黨總裁選舉，也意味日本將換首相。如今有力人選除了前幹事長石破茂之外，前首相小泉之子進次郎，人氣也不斷飆升。

日本首相又一有力人選 「前首相之子」小泉進次郎人氣不斷飆升

現年43歲的小泉進次郎，出生政治世家，父親是82歲的小泉純一郎、哥哥則是46歲演員小泉孝太郎。他在28歲繼承父親選區，代表自民黨當選神奈川縣眾議員。

2019年，當時年僅38歲的小泉進次郎，被安倍延攬入閣任環境大臣，也成為二戰後最年輕的男性閣員。

日前《NIKKEI》廣播節目報道，小泉純一郎曾向周圍人透露，兒子在未滿50歲前都不能角逐自民黨總裁大位。而在10日，小泉進次郎向《每日新聞》否認這項傳言，表示「我已經43歲了，在工作及政治判斷上都很可靠了，相信接下來的路，能靠我自己來做決定，這也是理所當然的。」，似乎暗示將角逐這次自民黨總裁大選。